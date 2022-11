Cultura ‘Desencantada’, com Amy Adams e Patrick Dempsey, estreia no Disney+

Com estreia nesta sexta, 18, no Disney+, o filme Desencantada traz de volta Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey), o casal que se conheceu no longa anterior, Encantada. Na nova produção, a ideia original permanece, a de misturar desenho com atores reais, além de números musicais, já que parte dos personagens praticamente só sabe se expressar dessa maneira.

Dirigido por Adam Shankman, Desencantada segue a história que começou a ser contada no longa anterior. Logo no início, Giselle e Robert, junto com Morgan, a filha de Robert, que cresceu e é interpretada por Gabriella Baldacchino, estão de mudança de Manhattan para uma nova casa no subúrbio de Monroeville, local que é supervisionado por Malvina Monroe (Maya Rudolph), que tem intenções duvidosas sobre todos.

Dirigido por Adam Shankman, Desencantada segue a história que começou a ser contada no longa anterior. Logo no início, Giselle e Robert, junto com Morgan, a filha de Robert, que cresceu e é interpretada por Gabriella Baldacchino, estão de mudança de Manhattan para uma nova casa no subúrbio de Monroeville, local que é supervisionado por Malvina Monroe (Maya Rudolph), que tem intenções duvidosas sobre todos.

Mas a vida cotidiana não tem lá seus encantos e surgem problemas na vida sonhada por Giselle. É aí que o rumo da história começa a tomar outros contornos. Giselle quer uma vida perfeita, cheia de música e felicidade, como em Andalasia. Para conseguir seu desejo, ela faz um feitiço, que não sai da forma como planejada. Agora Giselle tem de encontrar uma forma, e rápido, para salvar sua família e sua terra natal antes do relógio bater meia-noite.

Lembre a história de Encantada (2007)

Em Encantada, Giselle é uma princesa que ao ser expulsa do reino de Andalasia por uma rainha malvada vai parar na Manhattan dos dias atuais, agitados, sem música e com pessoas amigáveis. No meio dessa confusão, ela está totalmente perdida, desolada, mas eis que encontra Robert e sua filha, que a ajudam e a acolhem. E um novo conto de fadas começa a ser contado, claro que nada será assim tão fácil.