Desempenho em ‘Reis’ garantiu papel de Emily Matte na minissérie ‘A Rainha da Pérsia’

Em qualquer carreira, é comum que o desempenho em um trabalho sirva de ponto de partida para alcançar novos desafios. Emily Matte viveu isso na Record. Ela estreou na tevê em “Reis” e, quando terminou sua participação na novela, foi chamada para um novo teste que iniciou sua jornada para interpretar a determinada Aria de “A Rainha da Pérsia”.

“Fui convidada para o teste e, desde então, estou nesse processo incrível de preparação com o elenco todo, caracterização e estudo com eles e também sozinha”, conta ela, que na trama anterior dava vida à racional Keren, uma jovem que chegava com prestígio à família do Rei Davi, interpretado por Petrônio Gontijo, já que se envolvia com o filho dele, Absalão, vivido por Ricky Tavares. “Com certeza, aquela primeira experiência incrível na emissora me trouxe para ‘A Rainha da Pérsia’. Fiquei muito feliz de ter sido tão rápido”, compartilha, demonstrando entusiasmo e gratidão.

“A Rainha da Pérsia” narra a trajetória de Ester, uma das figuras femininas mais importantes da “Bíblia”. Para Emily, interpretar Aria tem sido um caminho surpreendente. “Sem dúvidas, essa é uma das histórias mais lindas que já li. Ester é uma mulher de uma fé inabalável e que tem um comprometimento inspirador com sua origem, seu povo e sua família”, comenta. Para a atriz, o fato de se tratar de uma série que combina elementos bíblicos com fatos históricos cria uma narrativa potente e capaz de prender a atenção dos telespectadores.

Aria é uma personagem um tanto multifacetada. Filha do renomado político e líder democrático de Atenas, Péricles, participação especial de Cristiano Garcia, é uma dançarina extremamente talentosa. “Aria é grega. Sua família tem uma grande influência na sociedade ateniense, promovendo além da política, as artes. Por isso, é uma jovem de muitos talentos, principalmente o da sedução. Ela chega para desestabilizar o Rei Xerxes com sua sagacidade e sensualidade”, entrega a intérprete.

Para Emily, Aria é uma personagem forte, ousada e divertida. Especialmente por se tratar de alguém que não teme as repercussões de suas próprias ações. “Isso porque ela tem um objetivo estabelecido e vai fazer de tudo para conquistá-lo”, avisa. Para o papel, a atriz passou por um rigoroso processo de preparação, que incluiu uma vasta pesquisa sobre a cultura grega. “A Grécia é recheada de importância. Viver uma personagem que transita por momentos tão singulares na história mundial é muito legal. Investiguei muito sobre as guerras Persas e do Peloponeso, além da importância da política e das artes naquele ambiente”, lembra.

Interpretar outra personagem em um período histórico tão distante foi mais uma realização pessoal para Emily, que gosta de brincar que nasceu na época errada. “De certa forma, sinto que a antiguidade me pertence. Gosto muito de ler e vivenciar culturas e épocas diferentes”, diz. Apesar dos desafios que enfrenta nessas situações, esta paranaense de Foz do Iguaçu encara tudo com entusiasmo, vendo na profissão uma diversão sem fim. “Naturalizar e tornar orgânico algo que não faz parte do meu cotidiano é, talvez, a parte mais difícil. Mas eu adoro sair da zona de conforto e vivenciar uma realidade tão distinta”, afirma.

Aos 25 anos, Emily acredita que está apenas no começo de sua carreira. Mesmo assim, coleciona grandes sonhos. “Adoraria fazer um suspense policial no audiovisual. E estrelar um musical no cinema, pois uniria todas as minhas paixões: atuação, música, dança, teatro e audiovisual”, entrega. Atualmente, a atriz também se dedica a produzir o filme “Não Olha Pra Trás”, onde interpreta a protagonista Bárbara, uma dançarina que sai do interior do Paraná e enfrenta dilemas e desafios ao buscar um espaço no mercado. A obra teve uma parte rodada em 2023, no Rio de Janeiro, e está sendo finalizada neste mês, em Pedra Azul, no Espírito Santo. O projeto conta ainda com nomes como Humberto Martins, Roberto Birindelli e Regiana Antonini.

“A Rainha da Pérsia” – Record – segunda a sábado, na faixa das 21h. Disponível nas plataformas de streaming Univer Vídeo e PlayPlus.