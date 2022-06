‘Descansar só é permitido quando estamos doentes?’, diz Martelli após internação

Mônica Martelli fez um desabafo nas redes sociais sobre o período de repouso que está vivendo. A atriz precisou ficar internada nesta semana por causa de um quadro de gastroenterite aguda.

Mônica recebeu alta do Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, nesta sexta-feira, 24. No sábado, 25, ela fez uma reflexão no Instagram.

“Estou em casa me recuperando e descansando. Parei e olhei o céu da minha casa. Descobri esse céu hoje. E pensei: descansar só é permitido quando estamos doentes?”, indagou.

“Eu trabalho muito, quando não estou trabalhando estou pensando em algum trabalho, ou angustiada para entregar algum trabalho atrasado, ou tendo ideia de algum trabalho novo e também angustiada por isso ou resolvendo a vida da minha filha e as coisas da casa”, disse.

“Ando de um lado pro outro dentro de casa. Fico às vezes pensando pra que eu gastei tanto dinheiro com esses sofás porque não sento em nenhum deles nem chamo ninguém pra sentar porque não tenho tempo. O fato é que descansar virou sinônimo de ficar doente. Você descansa? Quem descansa pra mim virou um ser superior. Eu quero ficar amiga de gente que descansa”, finalizou.