Depois de protagonizar “Bia”, Isabela Souza emplaca a antagonista Victória em “Uma Garota Comum”, do Disney+

Quem atua na televisão quase sempre busca diversificar papéis e funções nas histórias entre uma produção e outra. Nesse sentido, Isabela Souza pode se sentir com sorte. Depois de se destacar internacionalmente como a protagonista e personagem-título da novela argentina “Bia”, da Disney, a atriz brasileira volta a um novo projeto da marca, desta vez para o streaming Disney+. Trata-se de “Uma Garota Comum”, que gira em torno de Alana, uma estrela pop latina que, sem conseguir ter controle sobre a própria vida, foge para o interior do Brasil e vai morar com o pai, aproveitando o anonimato pela primeira vez em muitos anos.

A história será protagonizada pela colombiana e vencedora do Grammy Latino 2021 na categoria Melhor Artista Revelação, Juliana Velásquez. E trará Isabela como a antagonista Victória. “Assim que recebi o convite, aceitei. Foi uma honra enorme ter essa personagem pensada e escrita para mim. Além disso, pude ser dirigida novamente pela Ju (Juliana) Vonlanten, que foi minha diretora no meu primeiro trabalho na televisão (‘Juacas’, também da Disney, que chegou a ser exibida pelo SBT)”, conta Isabela, orgulhosa.

Em “Uma Garota Comum”, Victória é uma estudante de Arquitetura que nasceu e mora no interior. Seu sonho é construir um escritório ali e se casar com seu namorado de infância, Arthur, papel de João Marinho. “Ela é uma jovem muito decidida, sonhadora e cheia de atitude, que já tem toda a vida planejada. Mas tudo muda com a chegada de Alana à cidade. E isso tira a Vic de controle”, avisa Isabela. Para o trabalho de composição, a atriz teve o apoio da preparadora Marina Medeiros. “Juntas, pudemos buscar mais profundamente as motivações da Vic e acompanhar seu amadurecimento no decorrer da trama”, explica.

Questionada, Isabela não esconde qual foi sua maior referência ao criar a antagonista de “Uma Gatota Comum”. “Wanda Maximoff. Apesar de ter feito coisas terríveis, ela tinha apenas uma motivação: ter sua família com ela”, defende, referindo-se à Feiticeira Escarlate do Universo Marvel. Para Isabela, a motivação de Vic em suas vilanias é justamente o sonho de formar uma família ao lado de Arthur. “Pensando nisso, pude trazer um pouco dessa profundidade a cada cena”, revela.

Além de atuar em “Uma Garota Comum”, Isabela também será vista soltando a voz na série. Para isso, os instrutores de música contratados pela Disney criaram versões de clássicos que, segundo a atriz, foram escolhidos a dedo. “Tínhamos ensaios diários com o elenco completo e os preparadores. Era extremamente emocionante ver cada número nascendo, ouvir as harmonias de cada canção juntos. Foi um lindo processo de criação”, derrete-se.

“Uma Garota Comum” não é o único projeto para a tevê com o qual Isabela está envolvida. A mineira de Belo Horizonte, que completou 26 anos em janeiro, também faz parte do elenco de “Amor da Minha Vida”, série do Star+ que marca a estreia de Bruna Marquezine como produtora e codiretora na tevê. “Fui indicada para um teste por um amigo da Disney. Fiz a seleção para duas personagens e a direção da série fez a escolha final. Foi uma experiência muito especial”, conta a atriz, que atuou com a própria Bruna na produção, sem revelar que personagem interpreta.

