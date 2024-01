Deolane Bezerra revela quase ter sido presa em viagem nos Estados Unidos; entenda

Deolane Bezerra revelou que quase foi presa nos Estados Unidos neste sábado, 6. A influenciadora está em Orlando com amigos e o filho Gilliard Bezerra.

Nos stories do Instagram, a advogada explicou que não sabia que era proibido andar nas ruas do país, de madrugada, com bebidas alcoólicas. Ao sair de uma balada, ela descreveu:

“Gente, quase fui presa. Estamos aqui na balada e aqui, nos Estados Unidos, tudo acaba às 2 horas da manhã. Dá pra pagar pro DJ tocar mais? Não dá. Tava começando a ficar legal”, afirmou.

“Aí, estavamos saíndo eu e o Gi amigo com os copos na mão. Gente, aqui nos Estados Unidos não pode beber na rua. Se beber vai preso, vai para a corte”, disse, rindo.

“Eu não posso dar uma matéria dessa para o Léo Dias jornalista brasileiro amanhã. Imagina, Deolane é presa? Não posso”, concluiu.