Demissão de Faustão confirma postura ingrata da emissora com suas estrelas

A Globo parece ter um sério problema em se despedir de seus “medalhões”. Ao melhor estilo do ex-amor, que quer se livrar das memórias para viver novas histórias, a emissora sempre escolhe o pior jeito para se desvencilhar de seus relacionamentos antigos. É histórico.

O nome do apresentador tornou- se uma marca de grande valor no mercado publicitário – Foto: Divulgação

Foi assim com Silvio Santos nos anos 1970, com Chacrinha nos anos 1980 e mais recentemente, em 2014, com Xuxa Meneghel. Ao não renovar o contrato com a Rainha dos Baixinhos e se tornar público que tinha assinado com a Record, a loura foi tratada como se nunca tivesse existido e foi assim por, pelo menos, quatro anos. Neste momento, a mesmíssima postura cheia de empáfia é reprisada com Fausto Silva. À frente do “Domingão do Faustão” desde 1989, era nítido que, a qualquer momento, o programa seria vítima de uma renovação natural. Mesmo líder de audiência, a produção era um símbolo do anacronismo da grade dominical da emissora.

No final de 2020, Fausto foi convidado para se retirar dos domingos e estrear na linha de shows, com um programa nas noites de quinta. Sem vontade de mudar, apresentador e emissora decidiram não renovar o contrato, cujo vencimento seria no final de 2021. Para celebrar as mais de três décadas de “casamento”, o “Domingão do Faustão” prometeu uma temporada marcada por homenagens e grande investimento, com direito até a uma “Dança dos Famosos” só com os melhores dançarinos que já passaram pelo bem-sucedido quadro.

Uma série de acontecimentos, entretanto, acabou abalando essa ideia inicial. Apesar de a Globo insistir que Fausto sairia da emissora para se aposentar, o boato de que ele assinaria com a Band para continuar na programação de domingo começou a circular. Em maio, tanto o apresentador quanto a nova emissora acabaram tendo de confirmar o acerto.

Na sequência, um problema de saúde afastou o titular do comando do “Domingão do Faustão”, que foi apresentado pelo “coringa” Tiago Leifert. Para finalizar, a entrevista de Luciano Huck ao “Programa do Bial”, na qual ele confirma que será o substituto de Fausto em 2022, azedou de vez a relação.

Negócios são negócios e, para a Globo, estava desconfortável ver uma das suas estrelas de saída e se destacando justamente por este motivo. Por outro lado, fica feio jogar no lixo tantos anos de história e não dar a Fausto a chance de se despedir de seu público fiel. Em um piscar de olhos, o “Domingão do Faustão” virou “Super Dança dos Famosos” e, de novo, a Globo finge que um nome histórico do seu “casting” não existe mais.

Sempre cheio de autonomia e com alto faturamento, o nome do apresentador tornou- se uma marca de grande valor no mercado publicitário e, mesmo em uma emissora de menor alcance, é fato que ele carrega uma fatia de seu público. Na Globo, se repetir a mistura insossa do “Calderão do Huck” aos domingos, pode ser que Luciano ameace a liderança da empresa. Mas até isso acontecer, a Globo tem um grande aparato técnico e artístico para exibir. No fim, todo mundo deve sair ganhando, o vazio só fica mesmo no público, acostumado a sentar à frente da tela durante tantos anos e que não teve a chance de dizer “tchau”.