Demi Lovato ganha declaração de amor no dia do aniversário de 30 anos

Demi Lovato comemorou 30 anos no último sábado, 20, e ganhou uma homenagem carinhosa do namorado, o músico Jutes. Ele postou no Instagram uma série de fotos do casal, acompanhadas de uma declaração de amor. “Sou o idiota mais sortudo do mundo”, escreveu ele logo no início da mensagem.

Jutes começa desejando feliz aniversário a amada e completa: “Sou o idiota mais sortudo do mundo porque posso te chamar de minha. Fazer você rir se tornou minha nova obsessão porque seu sorriso literalmente cura minha depressão (há uma letra de música em algum lugar). Estou tão orgulhoso de você por não apenas sobreviver a tudo o que você passou, mas também por se tornar o seu eu mais saudável, mais feliz e mais doce. E isso é tudo, baby Estou aqui apenas para te apoiar e contar piadas idiotas de pai quando necessário”.

“Você é mais que sua música, mais que sua voz, mais que um rosto bonito. Você é tudo. Te amo. PS: o último slide é o novo vídeo mais fofo da internet. Literalmente estourando de alegria. Como você é real”, continuou.

Diante da declaração, Demi não hesitou comentar: “Você é o melhor namorado do mundo. Estou tão grata por poder te chamar de meu porque nunca ri assim na minha vida, nunca sorri tanto e meu coração está constantemente tão cheio de amor… Esse post, essa legenda Como você é real?! Te amo, querido… Muito”.

Sentimento de culpa

Demi Lovato confessou que sentiu “culpa de sobrevivente” após a morte do rapper Mac Miller, aos 26 anos, em setembro de 2018, semanas depois que a cantora sobreviveu a uma overdose de drogas. A artista, que recentemente voltou a utilizar o pronome ela, fez o desabafo durante entrevista a Zane Lowe, no podcast The Zane Lowe Show, na quinta-feira, 18.

“Tive muita culpa de sobrevivente depois da minha overdose porque Logo depois disso, Mac Miller morreu, e isso colocou tudo em perspectiva para mim: ‘Poderia ter sido você, isso foi quase você, e como você vai viver? sua vida agora? E isso me afetou muito”, disse Demi.

Em 2018, o assistente de Miller o encontrou morto em sua casa em San Fernando Valley, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 7 de setembro. Um exame post-morte descobriu que ele morreu de overdose acidental, através de uma combinação de fentanil, cocaína e álcool.