Defesa de Luana Piovani nega que atriz esteja descumprindo ordem judicial

A advogada de Luana Piovani, Maria Cristina Câmara, falou em nome da atriz na noite desta quinta, 26, para rebater a nota publicada pela defesa de Pedro Scooby referente a um processo movido por ele contra a ex-mulher. A assessoria jurídica do surfista afirmou que Luana estaria descumprindo uma decisão judicial após gravar um vídeo desabafando sobre a relação do ex-casal e contando detalhes da ação.

“Hoje, me surpreendo com inúmeras pessoas me alertando que a minha cliente estaria descumprindo uma ordem judicial. Como assim?”, indagou Maria em vídeo no Instagram. João Quinelato, advogado do atleta, destaca em comunicado postado pelo seu cliente nos stories que o judiciário brasileiro havia proferido que a artista não poderia fazer qualquer publicação com alusão direta ou implícita ao ex-marido relacionado aos filhos.

“Ele advogado se utilizou dessa outra via, a via que ele tenta calar e suspender, que são as redes sociais e a mídia como um todo. Ele vem a público e traz uma informação incompleta, dando a entender que ela está descumprindo uma ordem judicial na qual ela não tem conhecimento”, pontuou a defesa de Piovani, afirmando que não foi notificada oficialmente pelos métodos legais.

Por fim, a advogada repudiou como a situação está sendo conduzida pelo jurídico de Scooby. “Registro ainda, o meu repúdio à conduta adotada pela assessoria da outra parte, trazendo publicamente de forma leviana e antiprofissional, omitindo informações essenciais para que a verdade prevaleça”, finalizou.