‘Decretos Reais, álbum póstumo de Marília Mendonça, ganha segundo volume

Os fãs de Marília Mendonça foram presenteados com mais um álbum para eternizar a voz da “Rainha da Sofrência”. A equipe da artista lançou, nesta sexta-feira, 9, o segundo volume do EP póstumo Decretos Reais. A obra, que traz clássicos sertanejos regravados por Marília, já está disponível em todas as plataformas de música.

Decretos Reais Vol. 2 traz mais seis músicas da coletânea regravada pela cantora durante a “live” Serenata, em maio do ano passado. Entre os sucessos estão Leão, Pra Falar a Verdade, Morando do Nordeste, Café da Manhã, Nem é Bom Lembrar e Uma Vida a Mais.

“Aquilo que um dia, pela Rainha foi decretado, nunca será apagado”, escreveu a equipe da artista na publicação de anúncio de lançamento, que ocorreu oficialmente à 0h. A partir das 9h desta sexta-feira, as canções estarão disponíveis também no YouTube.

O primeiro volume foi lançado em julho deste ano, na véspera do aniversário da cantora, que completaria 27 anos. Em Decretos Reais Vol. 1, clássicos como Te Amo Demais, Te Amo, Que Mais Posso Dizer, Não Era Pra Ser Assim e Sendo Assim / Muito Estranho foram eternizados na voz da compositora.

Morte

Marília Mendonça morreu no dia 5 de novembro de 2021, em um acidente de avião. Ela viajava para fazer um show em Minas Gerais, quando a aeronave caiu na Serra da Piedade, em Caratinga (MG). Além dela, outras quatro pessoas que estavam a bordo do bimotor também morreram, incluindo o piloto, o copiloto, o tio e assessor de Marília, e o produtor.

Mais de um ano depois do acidente que tirou sua vida, a Rainha da Sofrência continua espalhando o seu legado e a sua voz. A sertaneja dominou as paradas do streaming musical do Brasil em 2022, ocupando 1º lugar no ranking nacional de artistas mais ouvidos no País, como mostrou o Spotify Wrapped.

Com o novo lançamento do EP póstumo, os fãs fizeram questão de registrar a saudade e a admiração que sentem pela cantora. No Twitter, o nome do álbum e de Marília ficaram na lista de assuntos mais comentados. “Artista completa, artista imensa e inigualável. Arte impecável. Arte significativa e arte própria. Nós te amamos e temos orgulho de você, meu amor. O show sempre será só seu!”, escreveu uma das fãs.