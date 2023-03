Décimo paredão do ‘BBB 23’ é formado por Fred, Gabriel Santana e Domitila

O paredão do programa BBB 23 formado no domingo, 19, ficou entre Fred, mais votado pela casa, Gabriel Santana, que foi o segundo mais votado pela casa e Domitila, indicada pela líder da semana, Bruna Griphao. O integrante que for eliminado irá direto para ‘Casa do Reencontro’ onde terá a chance de retornar ao jogo, caso seja escolhido pelo público. Anúncio foi dado pelo apresentador Tadeu Schmidt, que explicou nova dinâmica ainda no início do programa.

Após imunização de Sarah Aline pelo anjo, Gabriel Santana, jogadores deram início a votação. A líder, Bruna Griphao, escolheu Domitila ao paredão, que por ter sido enviada pelo Líder não teve direito de participar da prova de bate-volta.

Durante o discurso de defesa, a modelo alfinetou a sister dizendo que quer agradar o Brasil e não a atriz.

Logo em seguida, a formação do décimo paredão teve uma surpresa, tanto para os participantes, quanto para o público do programa. Durante votação no confinamento, Ricardo, que tinha o poder curinga, teve seu voto anulado por Dania Mendez, participante mexicana que retornou ao ‘La Casa de Los Famosos’ na última semana após intercâmbio no BBB.

A missão da intercambista na casa era a de anular ou dar peso dois ao voto de quem comprasse o poder curinga. Dania escolheu a anulação e fez um vídeo onde tomava sua decisão antes de sair da casa e retornar ao México.

“Eu acho que vou tirar um voto. Ai, meu Deus, Ricardo vai me odiar”, declarou Dania.

Ricardo anunciou a anulação para os outros participantes apenas ao fim da votação. Brothers se divertiram com a situação após o jogador ter gastado todas as suas finanças pelo poder.

Por conta do lugar de vice-líder, Amanda ganhou o poder de indicar alguém ao paredão e pega de surpresa enviou a cantora Marvvila. “Minha estratégia é indicar pessoas que ainda não foram ao Paredão”, disse ao votar.

No entanto, a participante saiu da berlinda na prova de bate-volta na qual disputou com Gabriel Santana e Fred, indicados pela casa.

Votos de cada participante

Ricardo vota em Fred (anulado pelo Poder Curinga);

Domitila Barros vota em Fred;

Cezar vota em Fred;

Marvvila vota em Cezar;

Sarah Aline vota em Fred;

Gabriel Santana vota em Fred;

Fred vota em Gabriel Santana;

Amanda vota em Gabriel Santana;

Aline Wirley vota em Gabriel Santana.