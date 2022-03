Débora Nascimento se emociona ao conhecer filho de Thaila Ayala

As atrizes Thaila Ayala e Débora Nascimento aproveitaram o final de semana para reunir as famílias. Amigas de longa data, Débora ainda não conhecia Francisco, filho de Thaila e Renato Góes. O encontro rendeu uma dose de lágrimas e as atrizes publicaram registros do momento.

“A emoção de conhecer um grande amor, o antigo, o novo, o de sempre, para sempre”, publicou Débora em seu Instagram.

Thaila ainda comemorou ter amigas com tanto para ensinar ao bebezinho de três meses. “Francisco conheceu titia Débora Nascimento e titia Sandra Santos. Tão mágico esse momento te apresentar nossa cria pra amigas tão importantes e com tanta história pra contar pro meu pequeno.”