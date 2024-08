Cultura Débora Duarte reaparece ao lado do pai Lima Duarte em novas fotos; veja

Na tarde desta segunda-feira, 19, Débora Duarte, de 74 anos, apareceu em fotos ao lado de seu pai, o ator Lima Duarte, de 94 anos. A imagem foi compartilhada no perfil do Instagram de Daniela Duarte, outra filha de Lima.

Débora é filha biológica da atriz Marisa Sanches, mas foi acolhida por Lima quando tinha apenas quatro anos de idade, após o início de um romance entre ele e Marisa. Esse relacionamento durou dez anos, de 1951 a 1961, período em que Lima assumiu a paternidade de Débora, criando uma forte ligação entre pai e filha que perdura até os dias de hoje.

Daniela Duarte compartilhou sua emoção ao participar, junto com o pai e o amigo de infância Dionísio Jacob, de uma homenagem ao ator Davi José. O evento, organizado pela Cinemateca Brasileira, TV Cultura e Ateliê Editorial, celebrou a carreira de Davi com uma mostra de filmes e uma exposição fotográfica que revisitou momentos icônicos do cinema e teatro brasileiro.

“Foi uma verdadeira viagem no tempo, uma imersão histórica… E para minha grande surpresa e imensa emoção, pude rever o filme que fiz na França quando tinha apenas 20 anos”, escreveu Daniela, referindo-se ao filme Céleste (1970) dirigido por Michel Gast, no qual atuou ao lado de grandes nomes como Jean Rochefort, Lea Massari e o próprio Davi José.

Veja o post aqui .

O ator, que completou 94 anos no dia 29 de março, tem mantido uma vida discreta, mas segue sendo lembrado por sua vasta contribuição ao cinema e à televisão brasileira.