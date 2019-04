Dead Kennedys divulga poster de turnê no Brasil com ‘família Bozo’ armada

A banda americana Dead Kennedys anunciou sua turnê no Brasil com um pôster que viralizou nas redes sociais. Na ilustração divulgada pela produtora EV7 Live, responsável pelo evento, há uma família vestida de palhaço, usando a camiseta da seleção brasileira e segurando armas. Ao fundo, aparecem favelas em chamas e à frente, tanques de guerra.

Em inglês, um dos filhos diz: “Amo o cheiro de pobres mortos pela manhã.”

O autor do pôster é o ilustrador brasileiro Cristiano Suarez. “Pôster oficial da tour do Dead Kennedys no Brasil. O tipo de trabalho que dá orgulho de fazer!”, escreveu em suas redes sociais.

A banda de punk rock se apresenta nos dias 23/4, no Circo Voador (RJ), 25/4 no Tropical Butantã (SP), 26/4 no Toinha Brasil Show (BSB) e 28/4, no Mister Rock (BH).