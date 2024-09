Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, ganha programa na Globo - O Liberal

Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, ganhará um programa próprio na Globo, depois de dois anos como integrante do programa de Luciano Huck, o Domingão com Huck. A nova apresentadora falará sobre envelhecimento e a população idosa, na edição do Falas.

Ela, que tem 77 anos, integra a edição Falas da Vida, parte do especial Falas, que ocorre em datas importantes. O programa tem previsão de exibição em 8 de outubro.

Na edição de Déa Lúcia, que comemora o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional das Pessoas Idosas, celebrados no dia 1º de outubro, a apresentadora abordará três dimensões da terceira idade: trabalho, preconceito e família.

Patricia Carvalho, diretora artística do programa, explica mais: “Queremos mostrar para quem é jovem hoje, novas maneiras de envelhecer, desmistificar que a vida acaba aos 60. Ao contrário, ela recomeça com mais sabedoria, com mais experiência e principalmente, com menos ansiedade”.

O programa Falas tem direção de Pedro Henrique França e Daniel Gonçalves, roteiro de Malu Vergueiro, produção de Natália Daumas e Rebecca Dias, e direção de gênero de Mariano Boni.

As edições anteriores abordaram efemérides como o Dia da Mulher, o Dia dos Povos Indígenas, o Mês de Orgulho e, por fim, o Dia de Luta da Pessoa com Deficiência.