De volta na segunda temporada de ‘Os Outros’, Kênia Bárbara destaca o peso dramático de sua personagem

Desde que a série “Os Outros” estreou no Globoplay, Kênia Bárbara vivenciou um processo intenso para interpretar Joana, personagem que ganha mais relevância na nova temporada. Convidada pela produtora de elenco Marcella Bergamo, com quem já havia trabalhado na novela “Amor de Mãe”, Kênia não hesitou em fazer o teste. “Ela me chamou para participar da primeira temporada e a oportunidade de voltar foi incrível”, relembra a atriz, que nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, e completa 35 anos em dezembro.

O que mais atraiu Kênia em “Os Outros” foi a complexidade das personagens, sem romantização de suas escolhas FOTO: RODRIGO LOPES/DIVULGAÇÃO. Para ela, é essencial mostrar figuras com quem o público possa se identificar, com todas as suas contradições. “Personagens mais reais, que despertam sentimentos bons e ruins. Isso me cativa”, defende. Esse aspecto, somado ao sucesso da primeira temporada, fez com que a atriz se surpreendesse com a recepção calorosa do público. “A expectativa sempre é pela boa repercussão, mas eu não fazia ideia do tamanho que esse retorno teria. A série é bastante densa, muitas pessoas são sensíveis em relação aos temas abordados. Então, foi uma surpresa maravilhosa todo o sucesso que fizemos”, celebra.

Em sua nova fase, Joana deixa para trás a passividade que marcou sua trajetória na primeira temporada. Agora, com coragem renovada, confronta o vilão Sérgio, papel de Eduardo Sterblitch, um homem abusivo. Uma mudança que Kênia assume que aguardava ansiosamente. “Nenhuma mulher merece estar sob o domínio violento de um homem. É importante Joana decidir se defender e denunciar o marido. Esse movimento é muito simbólico e corajoso”, afirma.

Para dar vida a uma Joana mais combativa, Kênia mergulhou em pesquisas e entrevistas sobre violência doméstica e feminicídio, além de histórias de mulheres envolvidas com milicianos. Tudo para tentar entender a complexidade das decisões delas. “São cenas que demandam muito emocionalmente. Acessei alguns lugares pessoais bem delicados durante o processo. O choro de Joana se misturava muito com o meu, por empatia, por compaixão e por identificação também. Era bem difícil me desligar daquelas emoções depois de sair do set. Nesse período, só falei sobre Joana na terapia”, entrega.

Nome completo: Kênia Bárbara Pimenta.

Nascimento: 4 de dezembro de 1989, em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Atuação inesquecível: Lucília em “Amor Perfeito”, escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer, com Elísio Lopes Jr., e exibida originalmente pela Globo em 2023.

Interpretação memorável: Léa Garcia como a vilã Rosa, de “Escrava Isaura”, adaptação de Gilberto Braga do romance “A Escrava Isaura”, escrito por Bernardo Guimarães.

Momento marcante na carreira: “A primeira novela a gente nunca esquece”.

O que falta na televisão: “Dar mais destaque para atrizes e atores não brancos, artistas que têm o corpo fora do padrão”.

O que sobra na televisão: “Muita repetição”.

Com quem gostaria de contracenar: Tais Araujo.

Se não fosse atriz, seria: Psicóloga.

Ator: Bukassa Kabengele.

Atriz: Ruth de Souza.

Novela: “Amor Perfeito”.

Vilão marcante: Nazaré Tedesco, papel de Renata Sorrah em “Senhora do Destino”, novela escrita por Aguinaldo Silva e exibida originalmente pela Globo entre 2004 e 2005.

Personagem mais difícil de compor: Joana, na série “Os Outros”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Que papel gostaria de representar: “Uma heroína dos filmes da Marvel”.

Filme: “Corra!”, dirigido por Jordan Peele e lançado em 2017.

Autor: Shonda Rhimes.

Diretor: Mayara Aguiar.

Vexame: “Esquecer o nome das pessoas”.

Mania: “De dormir com os pés descobertos”.

Medo: “De me engasgar com qualquer alimento”.

Projeto: “Fazer um álbum com minhas composições”.

