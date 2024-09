De volta na segunda temporada de 'Os Outros', Antonio Haddad fala do amadurecimento profissional após a maioridade - O Liberal

Um novo momento e novas experiências. Foi assim que Antonio Haddad definiu sua chegada ao set da segunda temporada de “Os Outros”, que estreou recentemente na plataforma Globoplay. Quando finalizou as gravações da primeira leva de episódios, o ator estava com 16 anos. Pouco tempo depois de atingir a maioridade, ele retornou aos estúdios para viver as novas trajetórias tortuosas do intenso Marcinho. Esse hiato de dois anos entre as temporadas, porém, foi crucial para o crescimento profissional do jovem ator.

“Foi de grande amadurecimento, por vários motivos: Ensino Médio, a estreia de ‘Os Outros’; interpretar o Betinho Jovem, na série ‘Betinho: No Fio da Navalha’, do Globoplay etc. Esse intervalo entre temporadas foi uma maravilhosa introdução à maioridade, que trouxe desafios que me exigiram crescimento”, aponta.

A nova leva de episódios da série chega para responder uma pergunta fundamental: onde está Marcinho? Há quase dois anos, Cibele, papel de Adriana Esteves, se dedica a procurar o filho sumido. Ela tem convicção de que Sérgio, papel de Eduardo Sterblitch, sabe o paradeiro do rapaz e persegue o vereador nesta busca incansável. A contadora continua morando com Amâncio, de Thomás Aquino, na casa do subúrbio onde Marcinho nasceu, mas as respostas às suas perguntas estão um pouco longe dali: dentro no condomínio de luxo Barra Star Dream.

“Na primeira temporada, eu e a Adriana tivemos uma preparação muito unida para criar esse laço de mãe e filho. Mas, na segunda leva de episódios, isso foi diferente. Foi bem estranho para a gente. Mas o Marcinho e a Cibele já não se reconhecem mais da mesma forma. Tudo mudou muito”, afirma.

A dramática trama de “Os Outros” foi o primeiro projeto de grande repercussão de Antonio. O ator, inclusive, ainda se acostuma com a repercussão da história nas ruas. Desde a estreia da série, ele passou a ser reconhecido pelo público ao sair de casa. “Todos nós ficamos surpreendidos com a reação à série. Outro dia fui no shopping com minha mãe e é muito bonito ver as pessoas reconhecendo. Marcinho passa um tempo fora, aproximadamente dois anos, e são anos de muita transformação para ele. Foi um desafio muito grande como ator”, valoriza.

Já colhendo o retorno da segunda temporada, Antonio foi confirmado na terceira temporada da série. Com gravações previstas apenas para o ano que vem, a produção se passará em uma cidade fictícia. Enquanto o projeto não toma forma, o ator calcula seus próximos passos profissionais. “Tenho muitos sonhos para conquistar ainda. Quero continuar trabalhando com a atuação e ter a possibilidade de viver papéis que emocionem o público. Se for em novela, ótimo. Se for em filme, maravilhoso. Se for em séries, incrível também”, torce.

