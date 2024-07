De volta às novelas, Luisa Arraes vive a golpista Blandina em ‘No Rancho Fundo’

Luisa Arraes não tem problemas em expressar suas emoções, opiniões e sentimentos. Não à toa, é quase impossível não ser afetado pela empolgação da atriz ao falar de seu retorno às novelas. No elenco de “No Rancho Fundo”, Luisa, que carrega um dos sobrenomes mais tradicionais da política pernambucana e brasileira, encarna a trambiqueira Blandina na história escrita por Mario Teixeira.

“Estou muito apaixonada pela Blandina e, atualmente, ela tem sido a pessoa mais legal que eu conheço. Quando a gente faz uma vilã, é inevitável não se inspirar nas que vieram antes e sendo uma novela das seis tem muito humor. Acho que Blandina tem muito de Deodora (Deborah Bloch), por exemplo”, explica.

Na trama das seis, Blandina é uma mulher sofisticada, capaz de armar arapucas com a maior frieza. Falsa e muito esperta, sua maldade tem uma dose necessária de humor. Ao conhecer Marcelo Gouveia, papel de José Loreto, ela se une ao vilão para tirar vantagens de Quinota, de Larissa Bocchino, e sua família. Ao longo do percurso, porém, Blandina se apaixona por Artur, de Túlio Starling, que ama Quinota, e esse amor é a única coisa que a faz ficar fora de si. “Por enquanto, acho que ela só quer tirar vantagens do Artur. Mas dizem que lá frente terá amor. A Blandina teve uma vida muito difícil. Me sacaneiam porque defendo a personagem. Mas acho que ela é uma mulher revolucionária por se colocar em primeiro lugar”, aponta.

Outra figura importante na vida da vilã é Dracena, vivida por Nina Tomsic, sua amiga de infância, que é sempre enganada por ela. Dracena é uma jovem do bem, mas crédula demais. Isso faz com que ela seja a eterna vítima de Blandina. “Eu chamei a Nina para ir a Recife e ficamos um pouco lá com minha família para gente mergulhar nesse universo e estabelecer essa ligação, para amizade das personagens, que são muito complexas”, afirma.

Filha do cineasta Guel Arraes e da atriz Virginia Cavendish, Luisa construiu uma carreira que transita entre o cinema, produções independentes, os palcos e os holofotes da tevê. A trama de “No Rancho Fundo” marca o retorno da atriz às novelas após pouco mais de cinco anos. “Adoro fazer novela. Todo dia temos um texto, buscando várias camadas. E a Blandina é muito humana. Ela vive várias facetas diante das pessoas. Um arquétipo muito bom de trabalhar”, valoriza.

“No Rancho Fundo” – de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

Guarda-roupa variado

O lado artístico de Luisa Arraes está sempre aguçado. A moda, por exemplo, é uma outra forma importante de expressão da atriz, que busca fugir do óbvio na hora de montar algum visual. “Gosto muito de brincar com masculino e feminino nas roupas. Na verdade, se eu tivesse um termômetro de masculino e feminino, o meu seria bem mais masculino. Desde pequena me vestia com roupas mais masculinas. Dá mais liberdade para correr e se movimentar”, explica.

Em “No Rancho Fundo”, porém, Luisa encontrou um estilo completamente oposto ao seu. Ao contrário de sua intérprete, Blandina ostenta um visual mais “patricinha”. “É muito engraçado porque não tem nada a ver comigo. Quando estou com as roupas da personagem, as pessoas me olham e dizem que jamais seria eu”, brinca.