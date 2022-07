De volta aos palcos após o nascimento da filha, Don Juan prepara turnê

O ano de 2022 está sendo muito especial na carreira e na vida pessoal de MC Don Juan, 21 anos, considerado hoje um dos maiores nomes do funk no Brasil. Podemos destacar o mês de junho, que, além de ultrapassar o sertanejo Gusttavo Lima nas reproduções do Spotify e se tornar o cantor mais ouvido do País, com mais de 9 milhões de ouvintes mensais, ele se tornou pai pela primeira vez.

A pequena Mariah, fruto do casamento com a DJ Allana, veio ao mundo no dia 10, levando mais alegria ao casal e trazendo realização para Don Juan. No Instagram oficial da bebê – até o fechamento desta publicação com mais de 90 mil seguidores -, monitorado pelos papais, foi divulgada uma foto de Mariah na época de seu nascimento. “Muito prazer, Mariah! Sou o milagre na vida do papai e da mamãe! Nasci no dia 10/06/22. Com 3.480 kg”, dizia a publicação.

Após dar uma pausa na agenda de shows para participar efetivamente dos primeiros dias de vida de sua filha, o funkeiro paulista acaba de voltar aos palcos e conta como pretende conciliar a paternidade com o trabalho. “A agenda está uma loucura e não vou mentir: a saudade da Mariah bate muito forte. Quando fico um dia fora de casa, já fico louco de saudades. Mas é por uma boa causa. Sei que ela vai se orgulhar do papai aqui”, confessa o artista.

Don Juan garante estar se saindo muito bem como pai de primeira viagem. “É um mundo totalmente diferente do que estou acostumado, mas estou me dando bem. É uma fase que estou aproveitando cada momento. É mágico ser pai, é melhor do que imaginava”, completa.

O funkeiro faz, em média, de 20 a 25 shows por mês e pretende agora diminuir a intensidade das apresentações para curtir a bebê e a mulher, com quem se casou em setembro do ano passado.

“Na verdade, eu já venho diminuindo desde o nascimento da minha filha. Estou trabalhando em um projeto de show novo, com uma entrega melhor e mais estruturada. Com isso, o cachê aumenta e a quantidade diminui, é inevitável, mas estou trabalhando nisso!, conta.

Sobre ter mais filhos, Don Juan confessa: “Ainda não parei para pensar nisso, mas quero ter um menino. Meu sonho é ter um casal, mas por enquanto estou focando na Mariah e aproveitando esse momento mágico”.

O cantor ainda revela o que vem por aí na sua carreira: “Em agosto, vou lançar um EP de sete faixas que vai abrir caminho para a minha nova turnê. Vou dar um spoiler aqui: O nome da minha turnê é Virada de Chave”.

MC Don Juan, considerado um dos maiores nomes do funk da atualidade, tem quase 10 milhões de seguidores no Instagram e está há quase dois meses no Top 50 Brasil, do Spotify, com o hit Eu vou com carinho. No Tiktok, a música tem mais de 440 mil vídeos gravados, considerada um fenômeno.

“Acho que o TikTok gosta de mim. Não faço músicas pensando em viralizá-las. Canto a minha verdade, sabe? Mas, pelo jeito, o pessoal gosta de dançar as minhas músicas. Sou muito grato por isso. Estou muito feliz, muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo”, diz.

Diante de todo o sucesso, o artista destaca que nunca trabalhou com a pretensão de ser o melhor da música: “Nunca trabalhei para ser o maior ou o melhor, de verdade. Prezo muito em fazer na música o que gosto, procuro me divertir e cantar aquilo que acredito. As outras coisas são consequências. Mas, claro, fico muito feliz quando alcanço esses números astronômicos. Mas nunca sonhei com isso, nunca mesmo. Cada conquista é uma surpresa para mim. E hoje, sendo o artista masculino mais ouvido do Brasil, só me enche de orgulho e me dá forças para trabalhar mais e mais. E, claro, mostrar que estou no caminho certo”.

Don Juan, que tem como ídolos o tio que cantava rap e Marilia Mendonça, confessa um sonho: “Construir um legado que minha filha tenha orgulho no futuro, só isso”.