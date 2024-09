De volta ao ar, Tereza Seiblitz celebra papel em ‘Volta por Cima’

A trama de “Volta por Cima” ratifica de vez o retorno de Tereza diante das câmeras, depois de nove anos - Foto: Divulgação

A maternidade é uma jornada longa e intensa. Não à toa, esse caminho é repleto de aprendizados e ensinamentos. Toda essa bagagem materna virou referência para Tereza Seiblitz criar a batalhadora Doralice, de “Volta Por Cima”, próxima novela das sete, que estreia amanhã, dia 30.

“Eu vejo a Doralice como uma mulher que tem muito orgulho das filhas. A maternidade foi algo muito especial para mim. E vejo isso também na Doralice. Vejo como a maternidade é aberta e feliz para ela. A Doralice é uma mãe realizada e com afetos renovados”, afirma.

Na história das sete, Doralice é mãe da protagonista Madalena, vivida por Jéssica Ellen. A personagem apresenta uma saúde frágil por conta de problemas cardíacos. Tem na filha um suporte para os afazeres da casa e também nas questões financeiras. “Eu vi uma ligação imediata entre a Doralice e a Madalena. Ela tem muito orgulho dessa filha talentosa e carinhosa”, explica.

A maternidade não foram as únicas memórias revividas por Tereza ao encarar o texto de “Volta por Cima”. A doença no coração da personagem relembrou a própria mãe da atriz, que também sofria com problema cardíacos. “Minha mãe odiava hospital. Quando ela ficava internada, brigava com os médicos e enfermeiros. A Doralice tem isso também porque ela se rebela contra a doença”, compara a atriz, que é filha do médico Maurício Seiblitz.

A trama de “Volta por Cima” ratifica de vez o retorno de Tereza diante das câmeras, depois de nove anos. Seu último trabalho foi em “Milagres de Jesus”, da Record TV, de 2015, mas antes da novela das sete, ela pôde ser vista este ano na segunda temporada de “Justiça”, original Globoplay.

No enredo, ela viveu Santana, mãe de Milena, papel de Nanda Costa. Mulher batalhadora, ela sobrevivia de encomendas de salgadinhos para festas. Mãe solteira, ela vê sua vida mudar após sua filha ser presa por sete anos.

“É um texto muito bom de falar e de ler. Não é toda hora que a gente vê isso. Sempre fui muito feliz na televisão. Não foram muitos trabalhos, mas foram muito marcantes. Só fiz quatro novelas, mas o público ainda fala muito comigo na rua sobre isso. Me sinto sempre em casa voltando”, valoriza.

“Volta Por Cima” – Estreia dia 30 de setembro