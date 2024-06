De volta ao ar em ‘No Rancho Fundo’, José Loreto faz reflexão sobre virar quarentão

A chegada dos 40 costuma ser um convite a uma reflexão mais profunda sobre o que se fez e o que se deve fazer ainda. José Loreto, que vai atingir este ponto no próximo dia 27 de maio, já começou esse exercício de análise há algum tempo. No ar em “No Rancho Fundo”, o ator, que vive o vilão Marcelo Gouveia, tem emendado projetos em sequência na televisão. A pegada acelerada de trabalhos, porém, em nada tem a ver com uma necessidade de se manter sob os holofotes da fama.

“Estou tendo personagens muito bons e estou podendo escolher. Não estou desesperado, precisando trabalhar tanto. Os boletos estão chegando, mas estão sendo pagos com tranquilidade. É muito bom chegar aos 40 nesse lugar, tendo a chance de escolher boas histórias, equipes maravilhosas e bons personagens”, explica Loreto, que não teme as instabilidades da carreira artística. “Sei que a vida de ator é uma roda gigante. Quando mais novo, eu ficava desesperado se não me chamassem para uma novela. Já fui cancelado, voltei, e o mundo está aí em eterna transformação. Estou numa grande fase de realização profissional, digamos que é a minha melhor fase. Posso relaxar e escolher. Hoje estou com a faca e o queijo na mão, e o único que preciso fazer é errar o menos possível, aí dará certo”, completa.

Na atual novela das seis, Marcelo Gouveia é um homem sedutor e bon-vivant. É engenheiro, melhor amigo de Artur, papel de Túlio Starling, mas faz a carreira ir por água abaixo por causa de seu vício nas corridas de cavalo sertanejo. Faz de tudo para seduzir a mocinha Quinota, de Larissa Bocchino. Ao ser pego pela família da moça, se esquiva prometendo casamento, mas foge para Salvador. Na capital baiana, encontra Blandina, vivida por Luisa Arraes. A jovem é a parceira e cumplice ideal para os golpes de Marcelo Gouveia. “É um vilão com carisma, sedutor, galanteador. Acho maravilhoso poder fazer isso. Meus últimos personagens tinham uma coisa de galante, mas ele é totalmente diferente. Nunca fiz nada parecido. Está sendo uma delícia e estou cheio de amigos incríveis do lado”, valoriza.

O sedutor Marcelo Gouveia chegou até Loreto logo após o caótico Lui Lorenzo, de “Vai na Fé”. Convivendo com boa parte da equipe da antiga novela das sete, o ator ainda escuta alguns bordões do carismático cantor ao chegar nos estúdios de “No Rancho Fundo”. “Chego e falam ‘vamos’ para mim (risos). Gente, vamos esquecer esse ‘vamos’. Agora é oxe, puxar sotaque. Não atrapalha meu processo (risos). O Lui Lorenzo era um personagem bem forte. Isso ajuda a desassociar porque é algo bem distante de mim”, afirma.

Há quase 20 anos diante das câmeras, Loreto, que tem emendados projetos na Globo, também mantém seus olhos abertos para as diversas oportunidades além dos muros dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. “Amo a Globo e quero trabalhar aqui até os 80 anos, mas também quero fazer coisas fora. Tenho mão, voz e criatividade para lançar minhas coisas”, afirma Loreto, que já tem planejamento para uma longínqua aposentadoria. “‘Pantanal’ me trouxe muito a coisa rural. Quero trabalhar bastante para ter meu pedacinho de terra, plantar meus orgânicos. Ser um pouco Marquinhos Palmeira”, finaliza.

“No Rancho Fundo” – De segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

Estilo empreendedor

Se a trama de “Pantanal” despertou o lado rural de José Loreto, “Vai na Fé” também trouxe novas realizações para o ator. Após interpretar o excêntrico Lui Lorenzo, o ator viu seu interesse pela moda crescer. “A moda interfere na nossa personalidade, em tudo nosso, né? O Lui Lorenzo era um cara super na moda e isso, como ator e personagem, me embriagou. Moda é minha personalidade”, explica.

Esse interesse por moda, no entanto, também virou negócio para Loreto. Em breve, o ator lançará uma marca de roupa. “Vai ser uma ‘colab’ com a BlueMan. Primeiramente será uma linha masculina, mas vamos ver como tudo desenrola. Quero uma carreira longa nessa trajetória”, torce.

Instantâneas

Antes de “No Rancho Fundo”, Loreto gravou a série “Jogo Cruzado”, original Star+. O projeto ainda não tem data de estreia prevista na plataforma de streaming.

Aos 18 anos, o ator foi morar em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde trabalhou no time de seguranças de celebridades como Stevie Wonder e Gisele Bündchen.

No início do ano, Loreto integrou a bancada de jurados do “The Masked Singer Brasil”.