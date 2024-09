De volta à TV aberta, Tom Cavalcante comanda game show ‘Acerte ou Caia’

Tom também gravou a quarta temporada de “LOL: Se Rir, Já Era!”, original Prime Vídeo, que ainda não tem data de estreia prevista - Foto: Record/Divulgação

O tempo foi o maior aliado de Tom Cavalcante desde a chegada ao comando do “Acerte ou Caia”, que estreou recentemente na grade da Record. Assim que teve seu primeiro contato com os detalhes e a mecânica do game show, o apresentador entendeu que estava diante de um projeto complexo.

“Levei três meses para entender o programa (risos)”, brinca. De acordo com Tom, para o público de casa, a produção conta com uma dinâmica simples ao longo da competição. Os bastidores, no entanto, geram um trabalho extra ao humorista.

A produção é um clássico game show de perguntas e respostas. A cada episódio, 11 celebridades disputam um prêmio que pode chegar a R$ 300 mil. O telão mostra a foto de um dos famosos, que começa o jogo como líder. Os outros participantes se posicionam atrás das moedas enumeradas de 1 a 10. O líder desafia um dos adversários para um duelo. Cada um tem 30 segundos para responder uma pergunta sobre conhecimentos gerais: quem errar, cai no buraco. O duelo só termina quando um dos dois cair.

A produção é inspirada no formato argentino “Still Standing”. Antes de seu juntar ao time do programa, Tom foi conhecer o game show dos hermanos. “Quando vi o programa feito na Argentina, logo percebi que tinha pegada para chamar a atenção do público”, explica o apresentador, que encarou uma série de reuniões para deixar o formato dentro do perfil do público brasileiro.

O “Acerte ou Caia” não marca apenas o reencontro de Tom com a Record, onde ficou no ar até 2011. Ele também volta a exercer seu lado apresentador diante das câmeras. A trajetória na apresentação começou ainda no Ceará, onde o humorista chegou a apresentar o jornal local e, logo depois, um programa sobre o mundo da agricultura. Na Record, ele também apresentou o programa de auditório “Show do Tom”.

“Trago uma bagagem de mais de 40 anos. É uma surpresa agradável encarar mais uma vez esse lado apresentador. No ‘Acerte ou Caia’, sou o apresentador, mas também sou o homem show. Trago toques do humor. Juntou esses dois lados: o entretenimento e a comédia”, aponta.