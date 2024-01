De olho no rico acervo da Globo, Globoplay recupera obras incompletas no projeto ‘Fragmentos’

As primeiras obras a entrarem no catálogo são “O Rebu”, de 1974, “Estúpido Cupido”, de 1976, “Coração Alado” e “Chega Mais”, ambas de 1980

Referência internacional em teledramaturgia e com mais de 300 títulos já produzidos, a Globo conseguiu refletir o Brasil em suas novelas, reforçando costumes e antecipando tendências. Com um acervo gigante e de alto valor histórico, a emissora está sempre olhando para a frente, mas sabe que é preciso cuidar de seus clássicos.

A chegada do Globoplay, em 2015, foi o incentivo perfeito para o grupo revisitar o passado e apresentar ao público não apenas os grandes sucessos, mas também as pérolas raras de sua trajetória. Fruto de um longo e complexo trabalho de pesquisa e recuperação de mídias com parte de novelas dos anos 1970 e 1980, chega ao serviço de streaming o projeto “Fragmentos”.

Esta iniciativa é a terceira que visa a valorização do audiovisual da Globo – foi precedida pelos projetos “Resgate”, que reúne novelas, séries e minisséries na íntegra, e “Originalidade”, que atualiza as obras clássicas já disponíveis no catálogo para o aspecto original e com vinhetas.

“O ‘Fragmentos’ foca em produções que possuem de dois até 20 capítulos preservados em nosso acervo. Mesmo que incompletas, entendemos que podemos dar aos nossos assinantes, aos estudiosos, pesquisadores e amantes da novela brasileira a oportunidade de conhecer ou reviver obras que fazem parte da história”, explica Flávio Furtado, gerente de programação do Globoplay.

Ao longo dos últimos anos, o canal Viva e o Globoplay investiram na pesquisa e resgate das obras do acervo da Globo para disponibilizar ao público uma espécie de viagem no tempo através das novelas. Antes, assistir a um capítulo de tramas do passado era uma tarefa árdua e sem qualquer qualidade técnica.

A missão de explorar as mídias armazenadas pela emissora revelou obras preservadas integralmente, outras em versões internacionais, algumas com a ausência de um ou dois capítulos e produções cujos pouquíssimos capítulos foram devidamente conservados.

Neste último caso, percebeu-se uma quantidade relevante de títulos cujos fragmentos foram poupados, em uma época em que os recursos de armazenamento eram limitados, as fitas com as novelas gravadas eram reaproveitadas em novas gravações, por falta de senso histórico em relação àquele trabalho e fitas originais que não tinham o devido tratamento e catalogação.

“São 28 títulos que estão incompletos. Em alguns casos, não é possível ter um arco completo da trama em questão, mas tem uma parte importante da história da telenovela que ainda pode ser contada com valor cultural”, avalia Erick Brêtas, diretor de produtos e serviços digitais e canais pagos da Globo.

As primeiras obras a entrarem no catálogo são “O Rebu”, de 1974, “Estúpido Cupido”, de 1976, “Coração Alado” e “Chega Mais”, ambas de 1980. No caso de “O Rebu”, que teve um remake em 2014 na faixa das onze, apenas o primeiro e o último capítulo foram encontrados.

Na trama assinada por Bráulio Pedroso, o milionário Conrad Mahler, de Ziembinski, organiza uma festa para recepcionar a princesa italiana Olympia Boncomagni, papel de Marília Branco, e a celebração termina com um crime: um corpo é encontrado na piscina da mansão.

A novela inteira é ambientada na mansão e se passa em apenas uma noite. Além de desconhecer a identidade do assassino e a razão do crime, o público também não sabia quem tinha sido assassinado.

“É uma obra importante e que mostra o quanto a telenovela pode ser ousada e fugir do óbvio. Usamos a falta de registros da versão original para trabalhar com muito mais liberdade dentro do universo que o texto desenvolve”, lembra George Moura, autor da segunda versão.

A grande dificuldade na revitalização desses títulos foi a busca pelo maior número possível de imagens em fitas que precisavam não apenas de digitalização, mas que exigiram também um meticuloso processo de restauração. Após isso, foi necessário realizar a montagem da obra com um mínimo de coerência a partir de uma análise profunda do conteúdo para garantir a continuidade entre os blocos e capítulos.

“Tudo isso com poucas informações da exibição realizada na época. Hoje, nós usamos sistemas mais avançados de cadastro de informações e temos recursos que não existiam nos anos 1970 e 1980”, pontua Flávio.

A previsão é de que todos os 28 títulos selecionados cheguem ao Globoplay até o final de 2025. Na lista, obras de Janete Clair, Dias Gomes, Lauro César Muniz, Vicente Sesso, Benedito Ruy Barbosa, Mário Prata e Manoel Carlos, entre outros.