De folga das novelas, Larissa Manoela celebra chegada do ‘Tá Escrito’ ao Globoplay

O universo do audiovisual é muito amplo. E Larissa Manoela, que aos 23 anos acumula 18 anos de carreira, quer aproveitar todas as oportunidades artísticas possíveis. Após alguns anos dedicada às novelas, a atriz agora pode ser vista no filme “Tá Escrito”, que chegou recentemente ao Globoplay, após um breve período nas salas de cinema pelo Brasil. O longa tem produção da Paris Entretenimento, em coprodução com a Globo Filmes e Globoplay, e distribuição da Paris Filmes. “Eu amo cinema, sou muito apaixonada por essa linguagem e fiquei feliz demais com o resultado de ‘Tá Escrito’. É um filme que tem humor e mensagem positiva. Uma receita para agradar a todos. É muito legal que o filme ganhe mais esse acesso”, explica a atriz, que vive a protagonista Alice.

Na comédia romântica, Alice é uma jovem romântica e insegura, não adepta aos holofotes e que sonha em entrar no mercado de trabalho para finalmente sair da casa da mãe, Paula, papel de Karine Teles. Após terminar um relacionamento, Alice vê sua jornada ter uma reviravolta com a ajuda de uma amiga, Marina, de Caroline Dallarosa, que a leva para uma entrevista na Mansão Clock, casa de influenciadores para onde ela se muda e começa a criar conteúdos digitais. “A Alice é uma jovem que tem sonhos, que quer ser compreendida e compreender o mundo. E nessa aventura que é viver, ela encontra um livro que muda o seu destino e o das pessoas que estão ao seu redor”, ressalta.

No longa, Larissa também contracena com o marido André Luiz Frambach, que vive Breno. Os dois oficializaram a união em dezembro do ano passado, logo após a atriz expor na mídia uma disputa judicial pelo controle de sua carreira contra seus pais. Atualmente, a Larissa assumiu o comando integral de seus negócios após ficar 18 anos sob a tutela de seus genitores. “Ele é o meu parceiro de vida, meu companheiro. Muito bom poder tê-lo do meu lado. Nós nos damos muito bem no dia a dia, gostamos de estar juntos e isso se reflete no trabalho. Sem falar que eu o acho um excelente profissional. Foi uma delícia contracenar com ele”, valoriza.

“Tá Escrito” – Disponível para os assinantes Globoplay.