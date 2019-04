‘De Férias com o Ex’: ‘Pego primo, tio, avô…’, diz participante

O De Férias com o Ex Brasil estreia sua 4ª temporada nesta quinta-feira, 25, a partir das 22h na MTV. Pela primeira vez, o programa contará com uma eliminação logo na data de estreia.

Um dos solteiros do programa, Gui, poderá escolher a ex de um participante para surgir do mar e entrar na casa, o que resultará na eliminação de um de seus colegas logo de cara: Bruno, Carlos, Cleber ou Gabriel.

Após a exibição do programa, o 1º episódio da 4ª temporada do De Férias com o Ex Brasil ficará disponível ao público no MTV Play por uma semana.

Chamou atenção a forma como alguns participantes do De Férias com o Ex se exibiram como ‘pegadores’ no material de apresentação. A participante Jhenyfer Dulz, que prefere ser chamada de Bifão, por exemplo, afirmou, em tom bem-humorado: “Eu pego primo, tio, avô, se o pai bobear, eu também tô pegando”.

Sobre seu apelido, explicou: “Tinha um namoradinho, quando eu era muito nova, achava que eu era um pedaço de carne muito suculento e começou a me chamar de Bifão. Foi inevitável, todo mundo começou a me chamar de Bifão.”

Por outro lado, o participante Gui, durante o 1º episódio, tentará despistar a colega Tati ao afirmar que “assinou um contrato” que não permite ficar com ninguém no De Férias: “Pra pegar alguém eu sou muito chato”.