DC lança quadrinho em que Coringa aparece grávido após punição de feiticeira

A DC Comics lançou neste mês uma edição dos quadrinhos em que Coringa aparece grávido. Apesar disso, The Joker: The Man Who Stopped Laughing não traz nada sobre uma possível transexualidade do personagem. A gravidez acontece como mágica.

Na história, o vilão é punido pela feiticeira Zatanna que, para impedir que ele continue com seus planos de contaminar a água de Gotham City, o amaldiçoa impedindo que outras pessoas possam gerar filhos seus.

Na sequência, o vilão aparece com uma barriga de nove meses e vomita o seu bebê pela boca. Nasce um ‘mini-coringa’ com feições deformadas.