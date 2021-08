David Schwimmer e Jennifer Aniston desmentem romance

A revista britânica Closer publicou na segunda-feira, 9, informações de uma fonte anônima que David Schwimmer e Jennifer Aniston teriam reacendido um interesse mútuo dos tempos da série Friends e estariam juntos. Um representante oficial do ator afirmou ao site HuffPost UK que os boatos sobre o romance “não são verdade”. Um porta-voz da atriz também negou os rumores.

A publicação da Closer diz que, segundo a fonte, após o especial, ficou claro que relembrar o passado despertou sentimentos. “Eles começaram a enviar mensagens de texto imediatamente após as filmagens e, apenas no mês passado, David saiu de sua casa em Nova York para ver Jen em Los Angeles”.

O assunto repercutiu nas redes sociais. Os fãs ficaram animados com a declaração dos intérpretes de Rachel e Ross, que afirmaram no episódio especial Friends Reunion que tiveram uma queda mútua durante as gravação da série há 25 anos.

“Na primeira temporada eu tive uma grande queda pela Jen”, disse ele. Ao que a atriz admitiu que foi recíproco. “Lembro de uma vez ter dito a David que seria uma pena se a primeira vez que nos beijássemos fosse em rede nacional”, contou ela. “E, claro, a primeira vez que nos beijamos foi naquela cafeteria. Então, canalizamos nossa adoração e amor para Ross e Rachel!”.

Oficialmente solteiros

Ambos estão oficialmente solteiros no momento. David Schwimmer foi casado com a fotógrafa Zoë Buckman de 2010 a 2017, com quem teve a filha Cleo, nascida em 2011.

O casamento de Jennifer Aniston com o ator Justin Theroux também acabou em 2017. O casal estava junto desde 2011 e casou em 2015. Os dois mantêm uma boa relação. Nesta terça-feira, 10, a atriz publicou nos seus stories no Instagram duas fotos do seu ex-marido parabenizando pelo seu aniversário e escreveu: “Eu te amo”. A atriz também foi casada com o astro de Hollywood Brad Pitt de 2000 a 2005.