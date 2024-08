Cultura David Lynch confirma enfisema pulmonar: ‘Nunca vou me aposentar’

O cineasta David Lynch confirmou o diagnóstico de enfisema pulmonar, mas afirmou que não vai se aposentar. A informação foi dada pelo próprio diretor no X (ex-Twitter), nesta segunda, 6, após rumores de que iria parar a carreira para o tratamento.

Lynch afirma que a doença é uma consequência dos cigarros, mas que está há dois anos sem fumar.

O enfisema pulmonar é uma doença degenerativa causada pelo tabagismo e/ou pela ingestão de toxinas presentes no ar poluído. Ela se caracteriza pela destruição do tecido dos pulmões, o que faz com que a pessoa não consiga respirar de forma eficiente.

O enfisema pulmonar não tem cura, mas quanto antes a pessoa descobrir a doença e eliminar o agente causador, seja parando de fumar ou deixando de trabalhar em local de risco de inalação de substâncias tóxicas, maiores as chances de recuperação.

“Passei por exames recentes e a boa notícia é que estou em excelente forma, com exceção do enfisema. Estou cheio de alegria, mas eu nunca vou me aposentar”, frisou.

O diretor de Veludo Azul e Twin Peaks afirmou que ama fumar, mas que “pagou o preço” pelos “muitos anos” de tabagismo e agradeceu a preocupação dos fãs. “Meu preço a ser pago foi o enfisema.”