Cultura Davi no Fantástico: ‘É o vencedor do povo’; entrevista com o novo milionário do BBB vai ao ar

O Fantástico exibe entrevista com Davi Brito neste domingo, 21. Davi venceu o BBB 24 na terça-feira, 16, e a conversa deve ser permeada por revelações sobre sua trajetória no programa e seus planos para o futuro. A atração começa às 20h30, mas a Globo não divulga a hora exata da entrevista, e promete trazer à tona detalhes inéditos sobre a experiência do participante no reality show.

Nas redes sociais, Davi, vestido com um terno vermelho, compartilhou com seus seguidores os bastidores das gravações. No vídeo publicado, a jornalista Tábata Poline, responsável pela entrevista, confirma a idade do participante, que tem apenas 21 anos. “Você tem 21 anos mesmo? Você é muito jovem para ter essa postura e esse enfrentamento”, comenta Tábata, sobre o jogo de Davi ao longo dos 100 dias de programa.

O programa também vai mostrar como foi a volta de Matteus e de Isabelle para casa.

A participação do novo milionário no Fantástico acontece em meio a especulações sobre o seu relacionamento com Mani Rego, que segue cheio de reviravoltas e sem uma definição clara.

Boatos sobre o fim do relacionamento surgiram nos últimos dias e ganharam força quando a irmã de Maní, Fabianna Rego, deu unfollow em Davi no Instagram. E em um post recente em sua rede social, a então companheira de Davi expressou sua frustração ao descobrir detalhes sobre de relacionamento por meio de entrevistas, referindo-se à participação do ex BBB24 no programa da Ana Maria Braga, o Mais Você, onde ele a chamou de namorada, enquanto em outros momentos dentro do programa a Mani era chamada de esposa pelo jogador.

Vale lembrar, que está em produção um documentário sobre a vida e a participação do campeão no Big Brother Brasil 24. Segundo o próprio protagonista, a estreia está marcada para o dia 30 de abril, no Globoplay.