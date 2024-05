Davi Brito presta contas de doações recebidas para o RS e lamenta críticas

Ex-BBB vem recebendo críticas desde o anúncio de que viajaria para o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes

Davi Brito, campeão do BBB 24, prestou contas de doações feitas para os atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul, após ser acusado de usar o dinheiro arrecadado em benefício próprio. A postagem, feita na noite de segunda-feira, 27, foi apagada de seu Instagram pouco depois.

O post, agora apagado, continha um comunicado do ex-BBB, seguido de prints e fotos de recibos que comprovariam o destino das arrecadações. “É muito triste saber que mesmo eu, Davi Brito Santos de Oliveira, querendo ajudar as pessoas que estão passando por um momento tão difícil, existam sempre pessoas criticando, mesmo eu indo ajudar de coração”, escreveu ele. “Mas, de qualquer forma, agradeço a cada um que ajudou e nesse momento estou prestando conta de todos os comprovantes e notas fiscais”, continuou Davi.

Ele negou que tenha usado o dinheiro recebido para comprar as passagens de avião. “Uma empresa viu minha atitude, aplaudiram e me ajudaram com passagem de ida e volta (sic). Foi doação”, disse.

As acusações dos seguidores partiram de uma entrevista de Davi ao jornal O Globo. “Inicialmente, pedi Pix para as pessoas porque realmente ainda não tinha condições financeiras de ir para o Rio Grande do Sul com os meus próprios meios”, afirmou ele, em trecho que repercutiu.

Davi vem recebendo críticas desde o anúncio de que viajaria para o Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes. Em um primeiro momento, ao pedir doações utilizando o próprio Pix, houve repercussão negativa.

Ao chegar no Estado, Davi documentou o trabalho voluntário em resgates e distribuição de alimentos – mas teve sua conduta questionada, por realizar uma série de lives em seu perfil, por expor pessoas em momento de sofrimento e vulnerabilidade