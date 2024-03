Cultura Davi, Bin Laden, Matteus e Leidy Elin estão no Paredão do ‘BBB 24’; veja como foi a votação

O Paredão do BBB 24 foi formado neste domingo, 24, entre Davi, Bin Laden, Matteus e Leidy Elin. Alane venceu a Prova Bate-Volta e conseguiu se salvar no último momento.

Como foi a formação do Paredão

– Giovanna, a líder, escolheu Davi para o Paredão.

– Matteus, com 5 votos da casa, foi o mais votado.

– Leidy Elin, com 4 votos, foi a 2.ª mais votada pela casa.

– Matteus usou o contragolpe para puxar Bin Laden.

– Leidy Elin usou o contragolpe para puxar Alane ao Paredão.

– Matteus usou o Poder Curinga para tirar Bin Laden da Prova Bate-Volta, colocando-o direto no Paredão.

– Alane venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do Paredão.

Como foi a votação do Paredão

– Davi votou em Leidy Elin.

– Leidy Elin votou em Matteus.

– Alane votou em Leidy Elin.

– Fernanda votou em Matteus.

– Beatriz votou em Leidy Elin.

– Lucas Henrique votou em Matteus.

– Isabelle votou em Bin Laden.

– Bin Laden votou em Matteus.

– Matteus votou em Leidy Elin.

– Pitel votou em Matteus.

Como foi a Prova Bate-Volta

De início, foi feito o sorteio para definição da ordem de jogada, que foi a seguinte: Leidy Elin, a primeira, Matteus, o segundo, e Alane, a terceira. A Prova bate-volta foi, basicamente, baseada na sorte, como outras já disputadas.

Os participantes tinham que falar um número de 1 a 10, e abrir uma geladeira certa para passar de fase – caso houvesse uma “salsicha” na geladeira, poderiam jogar duas vezes seguidas, na 2.ª fase. A etapa seguinte envolvia celulares, numerados de 11 a 20, e também a sorte em encontrar a frase de sucesso. Por fim, havia a 3.ª fase com mesas a serem escolhidas, com números de 21 a 30.

Leidy foi a primeira a passar de fase. Alane passou em sequência, tendo conseguido a “salsicha” da vantagem – ela conseguiu passar à última fase antes mesmo de Leidy, e enquanto Matteus ainda estava na disputa inicial. Matteus só conseguiu seu primeiro palpite na 2.ª fase quando suas concorrentes já estavam na 3.ª. Quando ele conseguiu avançar, Alane acertou e se salvou.

A dinâmica do Paredão quádruplo

– Pitel, que venceu a Prova do Anjo, está imune.

– A líder Giovanna indica um participante entre Davi e Alane (Na Mira do Líder)

– Casa vota, e os dois participantes mais votados vão para o Paredão.

– Participante mais votado indica outro participante como contragolpe.

– Segundo participante mais votado escolhe mais um colega para o contragolpe.

– Matteus, dono do Poder Sem Volta (Curinga), pode vetar alguém da Prova Bate-Volta.