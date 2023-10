Datena pede demissão da rádio Bandeirantes para cuidar da saúde

O apresentador José Luiz Datena anunciou sua demissão da Rádio Bandeirantes, deixando o comando do programa Manhã Bandeirantes na última quinta-feira, 28. A informação foi divulgada pelo site Notícias da TV e confirmada pelo Estadão.

“Eu pedi para sair por muito trabalho”, disse em entrevista ao Uol. Datena, de 66 anos, falou que passará por duas cirurgias “complexas” na próxima quinta, 5. Para o Estadão, a assessoria da Band informou que o jornalista continua no comando do Brasil Urgente, na TV, mas se afastará temporariamente do programa para cuidar da saúde.

Sobre as cirurgias, Datena preferiu não dar detalhes, deixando para os médicos falarem posteriormente. Ele destacou seu cansaço pela carga de trabalho diária, somando duas horas pela manhã e quase quatro horas de Brasil Urgente. “Já não vinha fazendo todo dia”, disse.

Apesar de admitir conflitos de opinião com a direção da rádio, Datena nega que essa tenha sido a razão de sua saída. “Foi cansaço mesmo, e pra cuidar da saúde”, afirmou. Ele também desmentiu boatos de desentendimentos com funcionários da rádio: “É fofoca de gente ruim. Cansei disso”.