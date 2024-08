Danilo Gentili cita ‘privilégio gigantesco’ de convivência com ‘patrão’ Silvio Santos

Danilo Gentili, apresentador do programa The Noite, do SBT, publicou uma homenagem a Silvio Santos, que morreu na madrugada deste sábado, 17, aos 93 anos. O texto foi compartilhado junto ao vídeo do momento em que recebeu o Troféu Imprensa em 2022 das mãos do próprio apresentador.

Nele, o humorista conta sobre sua relação com a emissora e agradece a Silvio por seu trabalho em prol ao SBT e a televisão brasileira.

Já no texto, Danilo explica sobre os bastidores da premiação: “Por algum motivo eu olhei pra ele e senti que não teria outra oportunidade de tentar expressar algo que eu nunca tinha lhe dito antes. Fico feliz porque eu segui os meus instintos e pedi esse abraço pra ele.”

“Foi a única vez que eu me expressei dessa maneira para ele e guardarei pra sempre esse momento no meu coração. Conhecer o Silvio Santos e trabalhar no legado que essa lenda construiu é um privilégio gigantesco e eu sou imensamente grato a Deus por isso. Deixo aqui meu abraço para toda família Abravanel e a minha gratidão. Obrigado por tudo Silvio Santos”, continuou.

Gentili ainda conta que possui registros especiais com Silvio e que um dia irá compartilhá-los: “Todas as vezes que o Silvio Santos me encontrou fez questão de fazer com que eu me sentisse valorizado e querido. Ele sempre demonstrou muito carinho por mim e pelo meu trabalho.”

“Tenho aqui comigo coisas especiais e particulares registradas entre eu e ele nos bastidores que guardo só pra mim e um dia eu compartilharei com vocês. Esse vídeo postado agora registra a última vez que encontrei o meu querido patrão pessoalmente. Foi o último troféu imprensa que ele apresentou. Essa ocasião realmente me emocionou de uma maneira que eu não esperava”, concluiu.