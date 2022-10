Daniel Craig é condecorado com a mesma ordem recebida por James Bond

A Princesa Anne presenteou o ator Daniel Craig com a Ordem de São Miguel e São Jorge – a mesma honra já recebida pelo seu personagem James Bond – em reconhecimento à sua notável contribuição ao cinema e ao teatro. A cerimônia aconteceu nesta terça-feira, 18, em uma audiência no Castelo de Windsor. “Estivemos à sua espera”, diz o comunicado oficial.

A Ordem de São Miguel e de São Jorge foi criada em abril de 1818 por Jorge VI, então príncipe de Gales, com o fim de distinguir cidadãos pelos seus feitos relevantes para a sociedade.

O ator também foi notícia na semana passada, durante o London Film Festival. Em uma entrevista coletiva, Rian Johnson, diretor de Star Wars: Os Últimos Jedi, foi questionado sobre a sexualidade do personagem Benoit Blanc, detetive interpretado por Daniel Craig em Entre Facas e Segredos. A dúvida veio após o Insider noticiar uma cena de Glass Onion: Um Mistério Knives Out exibida exclusivamente para jornalistas. Nela, Blanc é visto morando com outro homem. Em resposta, Johnson disse que não há dúvida alguma sobre a sexualidade do personagem.

“Sim, claro que ele é”, respondeu Johnson sobre o personagem ser gay. Craig, que estava presente na coletiva de imprensa, comentou, irônico: “sem spoilers, mas quem não iria querer viver com essa pessoa?”.