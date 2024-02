Dani Calabresa entra na trend e chama marido de ‘Calabreso’ após termo viralizar

O termo do momento é Calabreso. Depois que Davi usou a palavra em uma briga com Lucas no Big Brother Brasil, muita gente entrou na brincadeira – e outras ficaram curiosas para saber o que a gíria significa, já que até dentro do BBB as interpretações foram divergentes.

Quem também entrou na onda foi a humorista Dani Calabresa. Em uma publicação no Instragam, ela mostrou uma foto ao lado de seu marido, o publicitário Richard Neuman. Na legenda, Dani brincou: “O único Calabreso que eu conheço é o Richard, gente! Não sei quem é o do BBB, não!”.

Dani, até o ano passado, fazia parte do programa, no qual apresentava o CAT BBB.

Vale dizer que é termo ‘calabreso’ é uma invenção do humorista Toninho Tornado, que faz pegadinhas nas redes sociais. Para irritar suas vítimas, ele costuma transformar palavras do gênero feminino em masculina, como ‘calabreso’, ‘dipirono’ e ‘iveto sangalo’.

No BBB, o termo usado por Davi gerou discussões. Alguns encararam a expressão como uma ofensa gordofóbica a Lucas.