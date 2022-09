Dani Calabresa e Xuxa se apresentam juntas em quadro do Domingão

Dani Calabresa participou do quadro Batalha de Lip Sync, do Domingão com Huck, no último domingo, 11, e encarnou Xuxa em uma apresentação com músicas que marcaram a geração. No entanto, a performance foi além do esperado e pegou a todos de surpresa com a aparição da verdadeira rainha dos baixinhos.

Na ocasião, Xuxa saiu de sua nave original e seguiu o show ao lado de Dani Calabresa, ovacionadas pela plateia. Ao final da apresentação, ela declarou emoção pelo momento. “Chegar aqui já é uma emoção. Eu ver e receber o carinho das pessoas daqui é lindo. É tudo tão mágico. Esse respeito, isso que eu estou vivendo agora e no seu programa, Lu… é lindo”, disse Xuxa.

Dani, por sua vez, aproveitou a ocasião para declarar carinho pela parceira de apresentação: “Eu entrei quase chorando. A Xuxa é a adulta mais legal do mundo, todo mundo queria ser amigo dela. Todo mundo quer brincar e dançar com você para sempre.”

As duas disputaram o quadro contra Ícaro Silva, que protagonizou Beyoncé, e levaram a melhor da noite.