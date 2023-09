Dançarina de Iza desaparecida é encontrada no Rio de Janeiro

Mileide Guedes, dançarina da cantora Iza que estava desaparecida no Rio de Janeiro, foi encontrada na noite deste domingo, dia 3. A informação foi confirmada ao Estadão pela Polícia Civil do Rio e também pela família de Mileide.

Conforme uma nota enviada pelos familiares, a dançarina chegou a se apresentar em um hospital na capital fluminense, mas saiu logo em seguida. Ela está em um hotel na companhia de uma pessoa da família. Conforme o comunicado, Mileide enfrenta um “quadro psicológico delicado”. A família tenta levá-la de volta para Brasília, onde reside atualmente.

“Salientando que ela precisa de acompanhamento psiquiátrico, pois está com certa agressividade e confusão mental. Caso algum profissional queira ajudar com o caso favor entrar em contato conosco”, completou a nota. A produção de Iza presta assistência à dançarina.

Leia o comunicado completo da família de Mileide Guedes:

“A família informa que a Mileide foi encontrada na noite de domingo (3/9), foi ao hospital, porém saiu logo em seguida, está hospedada em um hotel e já está com um familiar acompanhando. Apesar do quadro psicológico delicado, estamos fazendo de tudo para trazê-la de volta à Brasília. Salientando que ela precisa de acompanhamento psiquiátrico, pois está com certa agressividade e confusão mental. Caso algum profissional queira ajudar com o caso favor entrar em contato conosco. A produção da cantora IZA está acompanhando e se comprometeu em prestar toda assistência. Agradecemos o apoio de todos.”

A notícia do desaparecimento da artista foi compartilhada por Iza por meio do Instagram neste domingo. O comunicado pedia ajuda para que a família tivesse mais informações do paradeiro de Mileide, que havia sido vista pela última vez no Hospital Municipal Salgado Filho no sábado, 2.