‘Dança dos Famosos 2024’: Confira a classificação após o último programa

A Dança dos Famosos 2024 segue a todo vapor aos domingos no programa Domingão com Huck, da Rede Globo. A última apresentação ocorreu no último dia 14.

Na ocasião, o Grupo A, formado por Talitha Morete, Tati Machado, MC Daniel, Klara Castanho, Henri Castelli, Bárbara Reis e Amaury Lorenzo, se apresentou ao som do ritmo latino Bachata.

O júri técnico foi composto por Zebrinha, Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. Já o júri artístico contou com Julia Lemmertz e Eduardo Sterblitch. Na etapa, os participantes precisaram exibir movimentos leves e conexão com seus pares.

A liderança do grupo ficou com Tati Machado e seu parceiro, Diego Maia. O último colocado foi Henri Castelli. O próximo desafio da competição acontece no domingo, 21. O Grupo B terá que dançar no ritmo de Kizomba.

Confira a classificação do Grupo 1

1. Tati Machado e Diego Maia: 55,9 pontos

2. Bárbara Reis e Vinícius Mello: 55,5 pontos

3. Amaury Lorenzo e Camila Lobo: 55,3 pontos

4. MC Daniel e Paula Santos: 55, 3 pontos

5. Talitha Morete e Dennis Dinelle: 55 pontos

6. Klara Castanho e Daniel Norton: 54,2 pontos

7. Henri Castelli e Tati Scarletti: 54 pontos