Cyndi Lauper diz que show no Rock in Rio não será o último no Brasil - O Liberal

Cultura Cyndi Lauper diz que show no Rock in Rio não será o último no Brasil

O show da cantora Cyndi Lauper, 71, no dia 20 de setembro no Rock in Rio não será o último da artista em terras brasileiras. Em entrevista ao Estadão na tarde desta segunda-feira, 9, Cyndi adiantou que pretende trazer a sua turnê de despedida ao País.

“O Rock in Rio vai ser divertido, mas eu vou com a minha turnê de despedida depois disso”, comentou a cantora. Cyndi disse que ainda não há datas para a sua nova passagem pelo Brasil, mas revelou que, além do País, também pretende visitar a Argentina.

A cantora anunciou a aposentadoria em junho – ao Estadão, ela adiantou que pretende se afastar apenas dos shows, mas continua compondo. Ela dará início à sua turnê de despedida em outubro na América do Norte.

Cyndi é uma das atrações do Dia Delas, data dedicada a apenas atrações femininas no Rock in Rio. Nomes como Katy Perry, Ivete Sangalo e Gloria Gaynor também se apresentarão no mesmo dia que a cantora norte-americana.