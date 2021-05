Curta-metragem de animação propõe reflexão sobre bullying

No filme, adolescentes são marcados pelo bullying por questões diferentes e passam a se apoiar

“Are You Okay?” (Você está bem?, traduzido para o português) é o novo curta-metragem em formato de animação divulgado pelo Centro Infantil Barbara Sinatra, fundado pela ex-esposa do cantor Frank Sinatra, na Califórnia, nos Estados Unidos. O filme está disponível no Youtube.

O filme retrata dois adolescentes marcados pelo bullying por razões e circunstâncias diferentes e que passam a se apoiar mutuamente. A produção vem recebendo inúmeros comentários positivos de especialistas em educação dentro e fora do Brasil pela criatividade na abordagem, diferenciando-se da maioria das campanhas anti-bullying que promovem a resiliência da vítima e seu empoderamento.

Ao contrário, os personagens simplesmente demonstram real preocupação um com o outro, tocam no ombro e perguntam: Você está bem?

“O filme chama atenção à seriedade não somente para o bullying como violência física, mas também para o abuso psicológico que muitos jovens sofrem na internet. Em uma das cenas, o pai da protagonista diz para ela “só ignorar”, porque são apenas mensagens no celular; a verdade é que os efeitos desse assédio vão muito além”, reflete o animador e ilustrador Amon Ribeiro, do estúdio paulistano Split. A produção é da Wonder Media.

O Centro Infantil Barbara Sinatra foi fundado em 1986 com o objetivo de atender crianças vítimas de abusos e, desde então, dedica-se a garantir todos os direitos da criança para uma infância normal, saudável e segura.