Curiosidades da dupla que está presente na vida dos fãs desde 1943

Os personagens que colecionam fãs de diversas gerações estão de volta numa produção original do Disney+, com um novo episódio toda quarta-feira

“Tico e Teco: Vida no Parque”, produção original do Disney+, chegou no streaming para a alegria dos fãs que, agora, poderão matar a saudade dessa dupla aventureira. A série apresenta a história desses dois pequenos encrenqueiros vivendo grandes aventuras enquanto desfrutam a boa vida no parque da cidade. Na busca por nozes, esses azarados bagunceiros se juntam a Pluto, Cãozarrão e outros personagens icônicos da Disney ao enfrentar pequenos e grandes valentões.

Tico e Teco ganharam seu próprio programa de TV em 1989: “Tico e Teco: Defensores da Lei” – Foto: Divulgação

Para entrar no clima de estreia da nova produção, confira abaixo curiosidades dessa dupla que marcou a vida de muitas crianças, jovens e adultos:

– A primeira aparição de Tico e Teco foi em 1943, no curta “Private Pluto”, no qual eles brigam com o Pluto para armazenarem suas nozes em um canhão de base militar.

– Apesar de sua primeira aparição ter sido em 1943, eles ganharam o nome Tico e Teco apenas em 1947, no curta “Tico e Teco”, do desenho do Pato Donald.

– Apesar de parecerem idênticos, eles podem ser diferenciados pelos seus narizes. Tico tem o nariz pequeno e preto, enquanto Teco tem um nariz grande e vermelho.

– A dupla tem um mercado em uma casa da Árvore no Disneyland Park em Shangai, com frutas, água e lanches, que foi inaugurado em 26 de junho de 2016.