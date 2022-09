Zeca Baleiro se apresenta nesta sexta em Americana

Show com novos sucessos e canções consagradas do artista será no Teatro Municipal Lulu Benencase

O Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, recebe nesta sexta-feira (30), o show “Zeca Baleiro Em Concerto”. A apresentação percorre a discografia do cantor e compositor maranhense, incluindo canções marcantes de sua trajetória entre músicas de seus discos mais recentes.

O show segue os padrões de Zeca Baleiro, que costuma performar releituras de músicas de outros artistas, além de momentos especiais preparados para o público. “É sempre um prazer se apresentar nessa região que valoriza as artes. Vamos tocar músicas dos discos mais recentes, como os dois volumes de ‘O Amor no Caos’ e ‘Canções d’Além-Mar’, além dos sucessos. E, claro, devo preparar algumas surpresas”, disse Baleiro em nota.

De acordo com a produção do show, Zeca Baleiro faz sempre uma seleção especial com canções consagradas de sua autoria, como “Telegrama”, “Flor da Pele” e “Babylon”, entre outras. E ainda recentes sucessos, como “Ela Nunca Diz” e “Por Minha Rua”, composição dele com o uruguaio Dany Lopez. Em Americana, Zeca Baleiro terá a companhia de Tuco Marcondes, que comanda as guitarras e vocais. A parceria tem acontecido nos palcos e nos estúdios em diferentes ocasiões ao longo da carreira do músico.

Zeca Baleiro fará show no Teatro Municipal de Americana – Foto: Diego Ruahn

A abertura do teatro acontece às 20h, com início do show às 20h30. Os ingressos estão à venda pelo site Ingresso Digital

(www.ingressodigital.com) e custam a partir de R$ 75.

O show “Zeca Baleiro Em Concerto” é uma realização e produção de Lenir Boldrin, apoio e produção de Sandro Bacelar, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, Fundo Social de Solidariedade, Imobiliária Re/Max Azzo, Bar do Pico, Grupo Liberal de Comunicação, Rádio Gold FM, Juarez Godoy Arte e Cultura e Juca Jazz.

TRAJETÓRIA. Zeca Baleiro é um cantor, compositor e produtor musical maranhense. Lançou seu primeiro disco, “Por Onde Andará Stephen Fry?”, em 1997. Desde então, lançou outros doze discos autorais, vários projetos especiais e oito DVDs.

Como produtor, realizou outros 21 álbuns de artistas diversos, como Sérgio Sampaio (Cruel), Antonio Vieira (O Samba é Bom), Vanusa (Vanusa Santos Flores), Odair José (Praça Tiradentes), Wado (O Ano da Serpente) e o angolano Filipe Mukenga (Nós Somos Nós).

Desde 2006 mantém o selo Saravá Discos, por onde tem lançado projetos de perfil alternativo e seus próprios álbuns.

Em mais de vinte anos de carreira, Zeca Baleiro ficou conhecido pela sua mistura de ritmos e referências musicais diversas. Com melodias certeiras, arranjos elaborados e poesia em alta voltagem, o compositor apresenta sua espirituosa visão de mundo em canções originais.

Além disso, tem se envolvido com novas áreas, como a literatura, com quatro livros publicados, e compondo trilhas para danças no cinema e no teatro.

ACONTECE

Zeca Baleiro ‘Em Concerto’

Data: 30 de Setembro 2022

Horário de abertura: 20h

Horário do show: 20h30

Local: Teatro Municipal “Lulu Benencase”

Rua Gonçalves Dias, 696, Girassol – Americana

Ingressos: A partir de R$ 75, disponíveis em ingressodigital.com

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira.