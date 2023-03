Zeca Baleiro participa de “Parada Poética” em Hortolândia

O cantor e compositor Zeca Baleiro é o convidado desta segunda-feira (3) do sarau “Parada Poética” da Prefeitura de Hortolândia. O evento será, às 19h, no Centro de Memória Professor Leovigildo Duarte Junior, na Rua Rosa Maestrello, 2, Vila São Francisco.

Um dos principais nomes da geração dos anos 1990 da MPB, Zeca Baleiro se destaca por misturar sem pudor diferentes estilos e gêneros musicais, brasileiros e internacionais, com as culturas popular e contemporânea. Nessa miscelânea, o artista também inclui a literatura.

Ao longo da carreira como um dos principais nomes da MPB dos anos 90, Zeca Baleiro não só se destacou misturando diferentes estilos e gêneros musicais em suas composições, mas também se dedicou a literatura.

O cantor, compositor e autor já publicou quatro livros. Um deles é “Quem tem medo de Curupira?”, no qual fala sobre mitos conhecidos do folclore brasileiro. Outro trabalho de destaque é o disco “Ode descontínua para flauta e oboé”, no qual musicou poesias de Hilda Hilst.

Além de conferir a participação de Zeca Baleiro, o público poderá soltar a voz para declamar poesias ou textos literários de autoria própria ou de autores conhecidos no sarau.

Para participar, é só comparecer no dia do evento. A curadoria é do músico, escritor e mestre de cerimônia Renan Inquérito, criador do sarau. O evento terá ainda as intervenções musicais do DJ Viny e seus toca-discos.

O sarau tem classificação indicativa para pessoas com idade a partir de 16 anos. O evento também contará com área de alimentação com food trucks.