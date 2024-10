Santa Bárbara terá ‘Zé Geraldo e a Nova Geração do Rock Rural’ em 1º de novembro

Show reúne Zé Geraldo, Tuia e Ricardo Vignini no Teatro Manoel Lyra; ouvintes do Gold Morning têm desconto na entrada

Show reúne Zé Geraldo, Tuia e Ricardo Vignini - Foto: Divulgação

“Zé Geraldo e a Nova Geração do Rock Rural” chegam ao Teatro Municipal Manoel Lyra na sexta-feira, dia 1º de novembro, às 20h, com o apoio do grupo Liberal.

Os ingressos já estão disponíveis pelo site ingressodigital.com ou na bilheteria do teatro, e variam de R$ 70 a R$ 140.

Os ouvintes da Gold Morning têm 50% de desconto, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na entrada do evento.

O show reúne o cantor mineiro Zé Geraldo, ícone da música brasileira, com os artistas Tuia e Ricardo Vignini, celebrando a essência do rock rural.

“Quando o cantor e compositor mineiro Zé Geraldo recebeu o convite para se apresentar no Teatro Manoel Lyra, em Santa Bárbara d’Oeste, ficou muito feliz, pois é uma cidade que ele não visita há muito tempo, e será uma honra. Santa Bárbara pode esperar um grande show desses três grandes artistas. Será uma noite incrível”, ressalta Célio Silva, empresário de Zé Geraldo.

Zé Geraldo e Tuia participaram do Gold Cast, promovido pela Rádio Gold (94.7 FM) do grupo Liberal. O episódio completo pode ser visto no canal da rádio no YouTube.

Zé Geraldo

Criado em Minas Gerais, o cantor e compositor, atualmente com 79 anos, mudou-se para São Paulo na adolescência com o sonho de ser jogador de futebol. No entanto, um acidente o fez mudar de rumo. Através de seu primo, Zé conheceu a banda The Black Cats, da qual passou a fazer parte, cantando em inglês.

Mais tarde, ZeGê, como era conhecido nos anos 70, lançou um LP e três compactos pela gravadora Rozenblit. Em 1978, venceu o Festival de Música da Ericsson no Brasil. A partir daí, adotou seu atual nome artístico e lançou o disco “Terceiro Mundo” (1979).

Atualmente, Zé Geraldo tem 23 álbuns lançados. Seu currículo inclui shows internacionais e músicas que já foram trilha sonora de novelas da Rede Globo.

Tuia

Natural do Vale do Paraíba, o cantor, compositor e violonista Tuia Lencioni interessou-se por música desde pequeno. Ele conta que, aos 7 anos, já se dedicava ao violão e escrevia suas próprias músicas como brincadeira.

Tuia já fez parte da banda Tuia e Dotô Jéka, mas atualmente segue carreira solo e tem seis álbuns lançados e acumula mais de 18,1 mil ouvintes mensais no spotify.

“O show é muito bonito, a galera vai cantar muito. É um show de violões, tem folk, e eu tenho certeza de que quem for vai se emocionar. É um show de qualidade garantida. Tocar com eles é aquele momento de felicidade pura, e o público sente isso”, afirma o cantor.

Ricardo Vignini

Ricardo iniciou sua carreira no final da década de 80 como guitarrista, até se apaixonar pela viola, como ele mesmo diz. Na segunda metade dos anos 90, formou a banda Matuto Moderno e a dupla Moda de Rock. Atualmente, Ricardo conta com mais de 26 CDs, entre trabalhos solo e em bandas.

O violeiro e produtor vê Zé Geraldo como um ídolo que se tornou um grande amigo e referência de vida e trabalho. “Estou muito contente e ansioso para essa apresentação em Santa Bárbara d’Oeste”, destaca o violeiro.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira