Workshops de K-pop em Santa Bárbara têm último dia de inscrições

Aulas serão neste sábado, entre 14 e 17 horas, com professores relevantes da cena do K-pop na região

Se encerram nesta quarta-feira (5) as inscrições para os workshops gratuitos previstos na programação do K-Power Festival, evento que tem o objetivo de aproximar o público da cultura do K-pop e é produzido com recursos da Lei Federal Aldir Blanc em Santa Bárbara d’Oeste.

Neste sábado (8), a programação inicia com três workshops, em sequência, das 14h às 17 horas, com professores relevantes na cena do K-pop da região, o professor e coreógrafo Jun Hosotani, o dançarino Gabriel Kiomi e a professora de K-Pop e coreógrafa Beatriz Ribeiro.

As inscrições para os workshops seguem até 23:59 e podem ser feitas pelo link.

K-Power Festival é uma iniciativa do grupo barbarense ICON-E – Foto: Divulgação

O evento prevê ainda uma competição de dança, no domingo (9), com seis categorias e as inscrições já foram encerradas. Serão premiados primeiro, segundo e terceiro lugares de cada categoria, com exibição dos vídeos enviados pelos candidatos, na íntegra e ao vivo, pela página do evento no Facebook.

A banca de jurados foi composta pela bailarina profissional Kely Gouveia, pelo youtuber pernambucano K-Dan e por Lucas Lima, do B2 Dance Group, ganhador de prêmios nacionais e internacionais importantes na área.

No mesmo dia, o Festival recebe o B2 Dance Group, maior grupo de dança cover de K-pop da América Latina. Também haverá uma apresentação especial do ICON-E.

No próximo domingo (15), a programação termina com o “Encontro K-popper online”, pelo Facebook (fb.com/kpowerfestival).

O projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.