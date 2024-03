Vivendo pela arte: conheça histórias e a rotina circense

Artistas do Happy Day Circus, que está em Santa Bárbara, contam sobre a tradição e dia a dia no circo

A arte circense é envolta em tradição. As performances apresentadas em cima do picadeiro e que encantam o público são ensinadas de pai para filho, podendo chegar a diversas gerações de artistas circenses.

Esse é o caso do chileno Juan Carlos Ugalde, nascido e criado dentro do circo. Hoje, com 69 anos, passou a arte do circo para o filho, e construiu uma família que vive levando alegria e arrancando risadas pelo Brasil. Atualmente, eles estão no Happy Day Circus, que faz temporada em Santa Bárbara.

Juan é de uma família de artistas circenses e seu filho, Jean, seguiu seus passos – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Juan é filho de palhaço com uma contorcionista, mas fez carreira como trapezista ao lado dos dois irmãos. O trio se mudou ao Brasil com um convite de trabalho e se instalou no país.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Com a chegada da idade mais avançada, Juan Carlos precisou encerrar as atividades como trapezista, mas não abandonou o picadeiro. Seguiu o caminho do pai e se tornou o palhaço Lagrimita.

Ele conta que é comum o circo ser uma tradição familiar. “Eu tenho minha família aqui no circo, tenho meu filho e a gente vai ensinando, filho, neto, sobrinho”.

E não só a arte é ensinada de uma geração para outra. Juan aponta que dentro do circo aprendem e “são” de tudo um pouco, desde eletricistas até montadores de tendas.

Os artistas rodam pelo país dentro de trailers e motorhomes equipados como uma casa.

Juan é Chileno e veio ao Brasil para trabalhar em circos – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Juan não esconde que a rotina pode ser desafiadora. Enquanto se instalam em uma nova cidade podem ficar um período sem água ou energia elétrica, e dias de chuva podem ser desafiadores. “Assim vai indo a eterna vida de circo”.

Assim como o palhaço “nasceu” debaixo das tendas do circo, o mesmo aconteceu com seu filho Jean Carlos Assis Ugalde, 24. Ele seguiu os passos do pai e é palhaço, mas também globista (motociclista do globo da morte).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“Meu filho é a próxima geração, se Deus quiser”. Jean tem um menino de 5 anos, e conta como é a experiência de uma criança que vive no circo, assim como ele também foi.

Ele aponta que as crianças de circo são amparadas através de uma lei federal para que exista a facilidade de ingressarem em novas escolas. Desta forma, as instituições devem reservar vagas para esses alunos e permitir o ingresso a qualquer momento.

O pequeno já é entusiasta da arte circense. Jean conta que ele quer ser o Homem Aranha, participar dos números de mágica, ser palhaço e até mesmo entrar para o globo da morte. “Tem que dar uma segurada nele, mas já está no sangue”.

Assim como o neto de Lagrimita, Kauan Leite Alvarado, de 21 anos, começou ainda novo no circo. Também de uma família circense, sendo a 4ª geração, ele foi o primeiro palhaço do Happy Days Circus há oito anos.

Giovana, Shopia e Kauan são da família Alvarado, que está na 5ª geração de artistas circenses – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Hoje Kauan é globista ao lado de sua irmã mais velha, Giovana Catchuska Alvarado, de 30 anos. Eles dividem o globo da morte com o Jean e, em breve, com um quarto motociclista.

Como globistas eles já tiveram a oportunidade de conhecer o mundo. Ainda no ano passado, Kauan trabalhou em um circo na Turquia durante quatro meses e Giovana esteve por sete na Inglaterra. Eles apontam que os globistas brasileiros são os mais requisitados e talentosos. Giovana é uma das seis mulheres do Brasil que enfrentam o globo da morte nos circos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A filha da globista, Shopia, de 11 anos, também já está certa que seguirá os passos da família. A pequena está aprendendo a performar com bambolês e será a 5ª geração circense dos Alvarados.

Happy Day Circus faz temporada em Santa Bárbara

O Happy Day Circus faz curta temporada no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. Eles ficam instalados no empreendimento até o dia 31 de março, com apresentações de segunda, quarta, quinta e sexta-feira, sempre às 20h, e aos sábados e domingos em três sessões: 16h, 18h e 20h.

As entradas estão a partir de R$ 20 pelo site bileto.sympla.com.br. O picadeiro é dividido entre os assentos centrais e laterais. O Happy Day Circus está no estacionamento do fundo do empreendimento, com entrada pela Rua do Césio, ao lado do Parque dos Jacarandás.