Virada SP em Santa Bárbara reúne 75 mil pessoas em dois dias de shows

Programação com Pitty, Vitor Kley, Nando Reis, Chico César e Geraldo Azevedo lotou Complexo da Usina Santa Bárbara

Público oficial da Virada SP ainda não foi divulgado - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

A Virada SP em Santa Bárbara d’Oeste, realizada nos dias 10 e 11 de dezembro, reuniu cerca de 75 mil pessoas. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (13) pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, responsável pela realização do evento em parceria com a prefeitura. A pasta não indicou se esse foi o ano com maior público da Virada SP na cidade.

A 16ª edição da Virada SP na cidade reuniu o maior número de atrações principais. Foram nomes como Pitty, Vitor Kley, a banda Colomy com Nando Reis, o projeto Violivoz da dupla Chico César e Geraldo Azevedo, e a banda Francisco, el Hombre. A prefeitura prevê realizar a próxima edição da Virada SP nos dias 9 e 10 de dezembro de 2023.

O Complexo da Usina Santa Bárbara, onde estava o palco principal do evento, ficou lotado durante o final de semana. Os outros pontos que receberam a Virada SP foram o Teatro Municipal Manoel Lyra, a Estação Cultural da Fundação Romi e a Praça Central.