Virada SP em Santa Bárbara começa hoje; veja a programação

Com 24 horas de atrações gratuitas, Virada SP em Santa Bárbara recebe músicos como Nando Reis, Pitty, Geraldo Azevedo e Chico César

Pitty e Nando Reis, que saíram em turnê juntos recentemente, sobem ao palco em horários diferentes neste domingo - Foto: Reprodução

A Virada SP em Santa Bárbara d’Oeste começa neste sábado (10), às 18h, e segue até a noite de domingo (11). Serão 24 horas de atrações gratuitas em quatro pontos da cidade – Complexo Usina Santa Bárbara, Estação Cultural da Fundação Romi, Praça Central e Teatro Municipal Manoel Lyra. Pitty, Vitor Kley, Colomy + Nando Reis, Chico César + Geraldo Azevedo, Francisco, el Hombre, Tiquequê, Oscar Filho e Maria Clara Gueiros são as atrações principais desta edição.

Ao todo 38 atrações se apresentarão nas áreas de música, artes visuais, teatro, circo, literatura, narrativa oral, dança, cultura popular e cultura urbana. Veja a programação completa ao final da reportagem.

A prefeitura disponibilizou uma linha exclusiva gratuita de transporte coletivo urbano para atender a população entre os quatro pontos do evento durante a programação. Será disponibiliza a linha 500 (Teatro – Praça Central – Estação Cultural – Complexo Usina Santa Bárbara. Veja abaixo os horários e o itinerário:

Sábado (10) – 18h30, 19h30, 20h30, 21h30 e 22h

Sábado (10) para Domingo (11) – 2h30

Domingo (11) – 9h, 11h, 13h 15h, 17h, 19h, 20h e 22h

Itinerário: Rua João XXIII, Rua Prudente de Moraes, Rua XV de Novembro, Av. Pérola Byington, Av. Tiradentes, Rua Floriano Peixoto (Centro), Rodovia Luis Ometto, Rodovia Margarida da Graça Martins, Rua Aristeo Carlos Pereira, Rua Antonio Argente e Rua Antonio Julio (Residencial Dona Margarida), Av. Pastor Diogenes Wiezel (Residencial Firenze), Rod. Margarida da Graça Martins, Av. Monte Castelo, Av. Tiradentes e Rua Joaquim de Oliveira.

“Vivemos com intensidade o aniversário dos 204 anos de Santa Bárbara d’Oeste, celebrado neste mês de dezembro. E mais um dos presentes aos barbarenses é a Virada SP, que tornou-se um verdadeiro festival multicultural. Essa edição vai presentear o cidadão barbarense com muita arte, economia criativa e cultura. Tenho certeza que essa será a melhor Virada que Santa Bárbara recebeu nos últimos anos e que teremos como nos demais anos um evento seguro e familiar que ficará guardado da memória”, disse o prefeito Rafael Piovezan (PV).

A Virada SP é uma realização do Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com gestão e produção da Amigos da Arte e correalização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e patrocínio da Cervejaria 3 Américas.

Programação da Virada SP (sujeita a alterações):

Complexo Usina Santa Bárbara (Palco Principal)

Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Sábado (10)

18h – Sheila Canova e banda

19h30 – Allan e Zé Rodrigo

22h – Chico César e Geraldo Azevedo – Violivoz

0h – Vitor Kley

Domingo (11)

13h30 – Rockstrada

15h – Colomy + Nando Reis

17h – Francisco, el Hombre

19h30 – Pitty

Complexo Usina Santa Bárbara (Galpão)

Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Sábado (10)

18h – Jogos do Mundo (jogos lúdicos)

Domingo (11)

13h – Jogos do Mundo (jogos lúdicos)

Complexo Usina Santa Bárbara (Palco Volante)

Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Sábado (10)

19h – DJ Douglas Mota

23h30 – DJ Douglas Mota

Domingo (11)

1h30 – Ella de Vuonno

14h30 -DJ Douglas Mota

16h30 – Gra Ferreira

18h – Gra Ferreira

Praça Coronel Luiz Alves (Praça Central)

Entre as ruas Dona Margarida, General Osório e Santa Bárbara, s/nº, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Sábado (10)

20h – “A Casa do Papai Noel” – Laboratório da Dança Fernanda Araújo

21h – “Encantos” – Cia de Danças Juliana Daniel

22h – Cia de Dança e Teatro JK

Domingo (11)

10h – “Malabarindo” – MB Circo

11h – “Montando Histórias” – Jotapê Antunes

14h30 – Fanfarra da Escola “José Renato Pedroso”

17h – Tiquequê – “Todo Dia” (infantil)

Teatro Municipal “Manoel Lyra”

Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Sábado (10)

18h – Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste

20h – Orquestra Barbarense de Violas

0h – Oscar Filho (stand-up comedy) | Classificação: 12 anos | Retirada de ingressos 1h antes da apresentação

Domingo (11)

13h30 – Espetáculo “O Falcão Vingador”, com Maria Clara Gueiros e Luccas Papp| Direção: Ricardo Grasson | Classificação: Livre | Retirada de ingressos 1h antes da apresentação

Teatro Municipal “Manoel Lyra” (Área externa)

Rua João XXIII, 61, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Sábado (10)

19h – MB Circo (intervenção)

21h – Amigos Seresteiros

23h – Banda Paralela

Estação Cultural da Fundação Romi

Av. Tiradentes, 2, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Sábado (10)

19h – Traj Rock Trio

20h30 – Hellskitchen

22h – The New Drunks

23h30 – Ska7

Domingo (11)