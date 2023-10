Violência de gênero é tema de espetáculo que chega a Americana neste final de semana

“Retalhações – Um Talho no Tempo” estreia no Fábrica das Artes e terá duas sessões de exibição

A violência de gênero e as amarras invisíveis que ainda hoje aprisionam as mulheres é tema no espetáculo “Retalhações – Um Talho no Tempo”, que chega a Americana neste final de semana. A apresentação acontece em duas sessões gratuitas no Teatro Fábrica das Artes, no sábado e no domingo (15), sempre às 20h. Os ingressos são limitados.

“Retalhações – Um Talho no Tempo” é uma peça teatral provocativa, que se desenrola através das vozes entrelaçadas de três narradoras que abrem janelas para as vidas de mulheres diversas, cada uma com sua própria jornada de desafios, resistência e empoderamento. Uma tessitura de histórias que revelam as experiências vividas e interligadas de mulheres lutando contra as correntes da opressão.

Espetáculo gratuito trata sobre questões que oprimem as mulheres na sociedade – Foto: Jeziel Bueno

O espetáculo revela os cárceres e as feridas infligidas pelo patriarcado ao mesmo tempo em que celebra a resiliência e a determinação das mulheres. De acordo com o diretor de Retalhações, Fernando Rodrigues, a peça é resultado de um processo de pesquisa sobre os diversos cárceres femininos criados pela estrutura de uma sociedade machista e patriarcal.

“O projeto propõe um mergulho em questões sensíveis ao universo feminino, organizando teatralmente um panorama complexo na qual são elaborados os pequenos e os grandes traumas talhados na alma da maioria das mulheres da nossa sociedade de homens de bem”, disse.

Com uma proposta cênica potente que mistura teatro, poesia e vídeo, o espetáculo convida o público a refletir sobre as questões que oprimem as mulheres.

“Meu lugar nesse jogo foi construir um ambiente de escuta, capaz de agregar as diferentes proposições artísticas. Ora carregando, ora me deixando carregar por uma equipe inspirada e colaborativa, com todo o encanto e caos que marcam esses processos. Esperamos que o público aprove o resultado”, disse Fernando.

O texto, da dramaturga Rafaela Penteado, buscou um entremeado de emoção e sutileza, que desenha um mosaico de experiências espinhosas e sensíveis que, muitas vezes, a sociedade prefere não encarar.

Para garantir presença no espetáculo é necessário realizar reservas antecipadas, que devem ser feitas pelo telefone (19) 3645-1990. A orientação é chegar uma hora antes do espetáculo para retirar o ingresso.

“Retalhações – Um Talho no Tempo”