Viola caipira é homenageada no ‘Festival Explorando Tradições’, em Americana

Concertos têm entrada gratuita com doação voluntária de 1 kg de alimento ou 1 litro de leite - Foto: Divulgação

O Festival “Explorando Tradições – Semana da viola caipira contemporânea em Americana” coloca o instrumento em foco nos próximos dias. Viabilizado pela LPG (Lei Paulo Gustavo), o evento propõe quatro concertos gratuitos com violeiros a partir desta quinta-feira (20), além de oficinas e uma palestra sobre temas que envolvem a viola caipira.

A “semana” tem início com a apresentação da violeira Mel Moraes, primeira colocada no Concurso de Viola, na categoria Contemporânea, e no prêmio de Violeira Revelação, no Revelando São Paulo 2022.

O concerto será realizado no Teatro Municipal Lulu Benencase, que recebe todas as apresentações do festival sempre às 20h.

O evento segue na sexta-feira (21), desta vez com Ivan Vilela, considerado um dos mais renomados violeiros instrumentais brasileiros.

Ivan Vilela é compositor, violeiro, pesquisador e professor na Universidade de São Paulo (USP). Sua produção musical bebe de inúmeras fontes, indo de variados gêneros musicais das culturas populares – como o cururu – música erudita, do Clube da Esquina aos Beatles, da canção popular à composição clássica.



É responsável por uma vasta obra para a viola caipira, com mais de 20 álbuns lançados e indicações nos principais prêmios nacionais de música: Prêmio da Música Brasileira; IBAC; Prêmio Sharp; APCA e outros.

A programação do Festival Explorando Tradições retorna no dia 3 de julho, uma quarta-feira. Desta vez, Vinícius Muniz, idealizador do projeto, sobe ao palco para apresentar o próprio trabalho, que teve início em Americana.

Finalizando os concertos, a violeira, violonista, arranjadora, pesquisadora e arte- educadora, Laís de Assis se apresenta no dia 4 de julho.

Os concertos têm entrada gratuita com doação voluntária de 1 kg de alimento ou 1 litro de leite. É necessário que o público reserve lugares no teatro através da plataforma www.entravip.com.br.

A proposta do evento

O Festival “Explorando Tradições – Semana da viola caipira contemporânea em Americana” surge como um contraponto à música sertaneja já explorada no município e região, de acordo com o violeiro idealizador Vinícius Muniz.

“Ela é expressa principalmente na Festa do Peão, que de certa forma se entrelaça com a viola, porque a origem é a mesma, mas são caminhos diferentes”, disse. Ele aponta que a proposta é mostrar a mesma cultura sob uma nova ótica.

A ideia é que o festival seja um evento oficial da cidade, realizado anualmente. A proposta deve seguir o mesmo formato adotado para a primeira edição do evento: concertos e oficinas educativas sobre a viola caipira.

“É importante para as pessoas ouvirem esses artistas e aprenderem com eles. Eu sei que tem uma comunidade muito grande na cidade de violeiros e queremos trazê-los para fazer esse intercâmbio”, disse Vinícius.

Quadro: Oficinas e palestra

“Ideias e experiências na composição de música instrumental para viola caipira”

Oficineiro: Mel Moraes

Mel Moraes Data e horário: 21 de junho, das 9h30 às 12h

21 de junho, das 9h30 às 12h Local: Auditório do CCL

Auditório do CCL Endereço: Av. Brasil, 1293 – Parque Residencial Nardini

Palestra “Música caipira e enraizamento”

Palestrante: Prof. Dr. Ivan Vilela

Prof. Dr. Ivan Vilela Data e horário: 22 de junho, das 9h30 às 12h

22 de junho, das 9h30 às 12h Local: Auditório do CCL

Auditório do CCL Endereço: Av. Brasil, 1293 – Parque Residencial Nardini

“A obra de J.S. Bach na viola caipira”

Oficineiro: Vinícius Muniz

Vinícius Muniz Data e horário: 3 de julho, das 9h30 às 12h

3 de julho, das 9h30 às 12h Local: Auditório do CCL

Auditório do CCL Endereço: Av. Brasil, 1293 – Parque Residencial Nardini

“O sotaque da Viola Nordestina como base para criações musicais”