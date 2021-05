Vindos do sertão, moradores de Hortolândia transmitem histórias em curta-metragem

No dia em que Hortolândia completa 30 anos de emancipação, a Secretaria de Cultura exibe o curta-metragem “Jovem Que Desceu do Norte”, produção audiovisual do coletivo de cineastas Escafandra Transmedia, que retrata as histórias de cinco pessoas que migraram das regiões Norte e Nordeste para o município.

A exibição gratuita será às 19h30, pelo canal da pasta no Youtube. O curta-metragem é um dos projetos contemplados com recursos da lei federal Aldir Blanc, que ofereceu subsídio para artistas, grupos, empresas e profissionais dos setores artístico-culturais do município cujas atividades foram afetadas pela pandemia.

Menina centraliza narrativas em curta-metragem, que contou com relatos de cinco moradores de Hortolândia – Foto: Natália Gregorini

No título da produção, “Norte” faz alusão à expressão popular que define como “nortista” a pessoa que veio do sertão, independente do estado de origem. Contribuíram com seus relatos Avelar Martins, Diva Rosa de Souza, Ivanete Maria Carvalho, Maria do Carmo Medeiros e Neide Oliveira Silva.

“Estas pessoas chegaram até nós de formas variadas, e todas têm um poder de oralidade muito grande. A ideia surgiu das histórias que a minha tia me contava, e não só ela, porque muitas pessoas na rua em que eu cresci, no Jardim Amanda, vinham do sertão. Então fizemos um filme em que, através do poder da contação, fossemos transportados para lá”, comenta a diretora do curta-metragem, Ana Luísa Teixeira, que integra o coletivo de cineastas Escafandra Transmedia.

Misturando documentário e animação, o curta mostra como é o sertão brasileiro, com base nos depoimentos dos cinco moradores de Hortolândia. Eles contam lembranças do lugar de onde vieram, detalhes sobre como era a vida, as brincadeiras de infância, a relação com os pais, os motivos que os fizeram mudar e o que eles trouxeram para o território hortolandense.

Unificando os relatos dos moradores, o curta-metragem é protagonizado por uma pequena menina, com a intenção de retratar sensações consideradas universais. “Quando entrevistamos essas pessoas, mesmo elas sendo desconhecidas umas das outras, os relatos se cruzaram porque elas compartilharam uma realidade. E vimos o quanto essas histórias poderiam ser uma só”, complementa a diretora.

Além da direção de Ana Teixeira, o trabalho tem produção de Camila Santana, animação de Natália Gregorini, trilha musical de Esther Alves, desenho de som de Vitor Coroa, correção de cor de Tobias Rezende e apoio de Maria de Lurdes de Jesus.